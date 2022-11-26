تزامنًا مع "الجمعة السوداء".. هواتف أيفون تختفي من الأسواق
قال مصدر مطلع إن مصنع هواتف أيفون الرئيس التابع لشركة "فوكسكون" في الصين، سيشهد تراجعًا إضافيًا في شحنات نوفمبر بعد موجة اضطرابات العمال الأخيرة هذا الأسبوع، مع استقالة آلاف الموظفين.
ويكافح أكبر مصنع لهواتف أيفون في العالم قيود "كوفيد 19" الصارمة التي عطلت الإنتاج قبل فعاليات "الجمعة السوداء" وعيد الميلاد، وعطلة رأس السنة القمرية الجديدة في يناير، حيث تم عزل العديد من العمال أو فروا من المصنع.
وقال المصدر إنه بعد التصعيد الذي شهد اشتباكات بين العمال وأفراد الأمن، يمكن أن تسجل شركة فوكسكون الآن تراجعًا في إنتاج هواتف أيفون بأكثر من 30٪ من إنتاج المصنع في نوفمبر بعد تقديرات سابقة بزيادة الإنتاج بذات النسبة.
والمصنع المذكور هو الوحيد الذي يصنع طرازات أيفون المتميزة، بما في ذلك "أيفون 14 برو"، وقال المصدر إنه من غير المرجح أن يستأنف الإنتاج الكامل بحلول نهاية هذا الشهر، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.
وقالت فيكتوريا سكولار رئيسة الاستثمار في "Interactive Investor"، مع تزايد المخاوف بشأن قدرة أبل على تقديم المنتجات لفترة العطلة المزدحمة: "اضطرابات العمال في مصنع فوكسكون في الصين قد تؤثر على شحنات أيفون من أبل".
وقالت شركة "بيست باي" Best Buy الأمريكية إنها تتوقع نقص أجهزة أيفون المتطورة في المتاجر في موسم العطلات هذا، فيما قال محللون إن أجهزة أيفون في متاجر أبل في الولايات المتحدة خلال موسم التسوق يوم "الجمعة السوداء" انخفضت أيضًا عن العام السابق.
بدورها، قالت كريستين وانج محللة KGI للأوراق المالية، إنه إذا استمر الإصدار الحالي حتى ديسمبر، سيتم فقد حوالي 10 ملايين وحدة من إنتاج أيفون، وهو ما يترجم إلى انخفاض شحن الهاتف بنسبة 12٪ في الربع الأخير من عام 2022.
من جهتها، تقدر شركة "Wedbush Securities" للخدمات المالية والاستشارات أن العديد من متاجر أبل لديها الآن كميات أقل من المعتاد بنسبة تتراوح ما بين 25٪ - 30٪ من هاتف "أيفون 14 برو" في موسم التسوق خلال العطلات.
يشار إلى أن "فوكسكون" هي أكبر مصنع لهواتف أيفون، إذ تنتج 70% من الشحنات العالمية وينتج أغلبها من مصنع "تشنغتشو" الذي يعمل به نحو 200 ألف موظف وعامل، علمًا بأن لدى الشركة مواقع إنتاج أخرى أصغر في الهند وجنوب الصين.