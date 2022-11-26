تزامنًا مع "الجمعة السوداء".. هواتف أيفون تختفي من الأسواق

وقالت شركة "بيست باي" Best Buy الأمريكية إنها تتوقع نقص أجهزة أيفون المتطورة في المتاجر في موسم العطلات هذا، فيما قال محللون إن أجهزة أيفون في متاجر أبل في الولايات المتحدة خلال موسم التسوق يوم "الجمعة السوداء" انخفضت أيضًا عن العام السابق.

بدورها، قالت كريستين وانج محللة KGI للأوراق المالية، إنه إذا استمر الإصدار الحالي حتى ديسمبر، سيتم فقد حوالي 10 ملايين وحدة من إنتاج أيفون، وهو ما يترجم إلى انخفاض شحن الهاتف بنسبة 12٪ في الربع الأخير من عام 2022.

من جهتها، تقدر شركة "Wedbush Securities" للخدمات المالية والاستشارات أن العديد من متاجر أبل لديها الآن كميات أقل من المعتاد بنسبة تتراوح ما بين 25٪ - 30٪ من هاتف "أيفون 14 برو" في موسم التسوق خلال العطلات.

يشار إلى أن "فوكسكون" هي أكبر مصنع لهواتف أيفون، إذ تنتج 70% من الشحنات العالمية وينتج أغلبها من مصنع "تشنغتشو" الذي يعمل به نحو 200 ألف موظف وعامل، علمًا بأن لدى الشركة مواقع إنتاج أخرى أصغر في الهند وجنوب الصين.