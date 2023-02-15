نظام ذكي لركن السيارات بالاعتماد على الروبوتات
أفاد موقع تك إكسبلور بأن باحثين من جامعة "روتجرز" الأمريكية، طوروا موقف سيارات ذكيا يعمل ذاتيا على تنظيم عملية ركن السيارات وإحضارها من مواقفها بالاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وقال الباحث جنجينيو، المشارك في الدراسة: "تستهلك خدمة ركن السيارات بواسطة العاملين من البشر وقتا وجهدا كبيرا، فضلا عن إعطاء مفاتيح السيارة للعاملين مع احتمال تضررها، ما دفعني إلى توظيف خوارزميات التنسيق بمساعدة الروبوتات في تصميم جديد وفعال لموقف السيارات".
وركز الباحثون جهودهم على تزويد الموقف الذكي بالسرعة وراحة الاستخدام والفاعلية بعيدا عن ازدحام السيارات، واستوحوا التصميم من موقف سيارات في الصين مؤلف من 20 طابقا.
وحاز الباحثون على جائزة "أمازون" البحثية ما زودهم بتمويل للبحث، الذي يشكل سبقا في مجال خوارزميات التنسيق المدعمة بالروبوتات.
ويتألف النظام بشكل رئيس من عربات متنقلة على سكك، تحمل السيارات بما يشبه آلية نقل الصناديق والبضائع في المخازن.
وتتحكم خوارزميات مركزية بحركة العربات، ما يعطيها القدرة على ترتيب السيارات في الموقف بما يضمن سرعة استرجاعها في الأوقات المحددة من قبل مالكي السيارات.
ويستطيع النظام الذكي أن يحل مشكلات الازدحام المروري الناجمة عن ركن السيارات في المناطق المكتظة، من خلال ترك السيارات عند إحدى البوابات واستلامها من بوابة أخرى.
وتركن الخوارزمية السيارات قريبة من بعضها بما يقلل من المساحة اللازمة لوضع السيارات، فضلا عن منع وصول البشر إليها ونفي احتمال تعرضها للسرقة.
ويمكن تطوير الموقف المُبتكر ليتناسب مع أنظمة السيارات ذاتية القيادة مستقبلا، ما يجعل الحاجة إلى وجود موقف ذاتي التنظيم ضرورة أكثر من كونها رفاهية.
ويعمل الباحثون حاليا على تطوير نموذج عملي من الموقف الذكي، ما يمنحهم القدرة على تقييم عمله في ظروف الاستخدام اليومي، وفي حال نجاحه يمكن فتح باب الاستثمار في بناء مواقف ذكية في المدن ومناطق استخدام السيارات حول العالم.