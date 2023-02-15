نظام ذكي لركن السيارات بالاعتماد على الروبوتات

وركز الباحثون جهودهم على تزويد الموقف الذكي بالسرعة وراحة الاستخدام والفاعلية بعيدا عن ازدحام السيارات، واستوحوا التصميم من موقف سيارات في الصين مؤلف من 20 طابقا.

وحاز الباحثون على جائزة "أمازون" البحثية ما زودهم بتمويل للبحث، الذي يشكل سبقا في مجال خوارزميات التنسيق المدعمة بالروبوتات.

ويتألف النظام بشكل رئيس من عربات متنقلة على سكك، تحمل السيارات بما يشبه آلية نقل الصناديق والبضائع في المخازن.

وتتحكم خوارزميات مركزية بحركة العربات، ما يعطيها القدرة على ترتيب السيارات في الموقف بما يضمن سرعة استرجاعها في الأوقات المحددة من قبل مالكي السيارات.

ويستطيع النظام الذكي أن يحل مشكلات الازدحام المروري الناجمة عن ركن السيارات في المناطق المكتظة، من خلال ترك السيارات عند إحدى البوابات واستلامها من بوابة أخرى.