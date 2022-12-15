تويتر تعلق حسابا وهميا يتعقب طائرة إيلون ماسك

أعلن مشغل حساب وهمي (روبوت) على تويتر، يوم الأربعاء، أن منصة التواصل الاجتماعي، علقت حسابه الذي يتعقب الطائرة الخاصة بإيلون ماسك، مالك شركة تويتر.

ويتتبع الحساب تحركات طائرة ماسك الخاصة باستخدام البيانات الموجودة في المجال العام ويصدر تنبيهات.