خطر على بياناتك.. احذر محطات شحن الهواتف العامة

أصدر العديد من الدول تحذيرات شديدة اللهجة لمستخدمي الهواتف الذكية، إذ حذرتهم من استخدام محطات الشحن العامة للهواتف.

ويقصد بمحطات الشحن العامة تلك المزودة بمنافذ "USB" التي قد تساعدك في حال نفاد بطاريتك.

وتمت مشاركة هذه النصيحة الأمنية في أغلب دول العالم، مطالبة الأشخاص بالحذر من عملية احتيال عبر الشواحن العامة.

وأكدت التحذيرات أن عملية سرقة البيانات عبر منفذ الطاقة أصبح طريقة سهلة لمهاجمة المستخدمين، لأن الأشخاص سيحتاجون دائمًا إلى شحن هواتفهم.

وقد يستغل مجرمو الإنترنت ذلك ويستخدمون منافذ شحن "USB" المثبتة في الأماكن العامة للقيام بأنشطة ضارة.

من هنا، قد يجعلك شحن جهازك الإلكتروني في محطات شحن "USB" المصابة ضحية لسرقة البيانات.

فإذا تمكن المتسللون من الوصول إلى جهازك، سيتمكنون من تثبيت تطبيقات ضارة لإصابة بياناتك وسرقتها.

ومن الجدير ذكره أننا قد صادفنا تحذيرات أمنية مماثلة من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في العام الماضي، والآن يحذر العديد من الحكومات حول العالم مواطنيها من هذه الهجمات.

كذلك قد تستخدم محطات الشحن العامة على أسلاك الشحن الضارة التي تم تصميمها لتبدو مثل كابلات الشحن العادية، ولكن تم تعديلها لتشمل أجهزة إضافية تسمح للمهاجم بالوصول إلى بيانات هاتفك عبر إدخال برامج ضارة عند توصيله بالسلك.

وبمجرد وصول البرامج الضارة إلى جهازك، يمكن للمتسلل الوصول إلى ملفاتك الخاصة والاحتفاظ بها لابتزازك لاحقًا أو سرقة أموالك.