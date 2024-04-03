خطر على بياناتك.. احذر محطات شحن الهواتف العامة
أصبحت محطات الشحن العامة جنة للمتسللين، إذ أتاحت لهم إصابة الأجهزة ببرامج ضارة يمكن استخدامها لسرقة البيانات السرية وحتى أموالك.
يحتوي هذا الهجوم أيضًا على مصطلح يسمى "Juice jacking"، والذي يستخدمه المتسللون لإصابة أجهزة الشحن بالبرامج الضارة، فعندما تستخدم محطة شحن هاتف عامة، فإنك تقوم أساسًا بتوصيل هاتفك بجهاز لا يمكنك التحكم فيه.
وغالبًا ما توجد محطات شحن الهاتف العامة في المطارات والمقاهي والأماكن العامة الأخرى. وتكمن المشكلة في إمكانية اختراق هذه المحطات للوصول إلى بيانات هاتفك.
أصدر العديد من الدول تحذيرات شديدة اللهجة لمستخدمي الهواتف الذكية، إذ حذرتهم من استخدام محطات الشحن العامة للهواتف.
ويقصد بمحطات الشحن العامة تلك المزودة بمنافذ "USB" التي قد تساعدك في حال نفاد بطاريتك.
وتمت مشاركة هذه النصيحة الأمنية في أغلب دول العالم، مطالبة الأشخاص بالحذر من عملية احتيال عبر الشواحن العامة.
وأكدت التحذيرات أن عملية سرقة البيانات عبر منفذ الطاقة أصبح طريقة سهلة لمهاجمة المستخدمين، لأن الأشخاص سيحتاجون دائمًا إلى شحن هواتفهم.
وقد يستغل مجرمو الإنترنت ذلك ويستخدمون منافذ شحن "USB" المثبتة في الأماكن العامة للقيام بأنشطة ضارة.
من هنا، قد يجعلك شحن جهازك الإلكتروني في محطات شحن "USB" المصابة ضحية لسرقة البيانات.
فإذا تمكن المتسللون من الوصول إلى جهازك، سيتمكنون من تثبيت تطبيقات ضارة لإصابة بياناتك وسرقتها.
ومن الجدير ذكره أننا قد صادفنا تحذيرات أمنية مماثلة من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في العام الماضي، والآن يحذر العديد من الحكومات حول العالم مواطنيها من هذه الهجمات.
كذلك قد تستخدم محطات الشحن العامة على أسلاك الشحن الضارة التي تم تصميمها لتبدو مثل كابلات الشحن العادية، ولكن تم تعديلها لتشمل أجهزة إضافية تسمح للمهاجم بالوصول إلى بيانات هاتفك عبر إدخال برامج ضارة عند توصيله بالسلك.
وبمجرد وصول البرامج الضارة إلى جهازك، يمكن للمتسلل الوصول إلى ملفاتك الخاصة والاحتفاظ بها لابتزازك لاحقًا أو سرقة أموالك.
سبل الوقاية
مجموعة من الممارسات يجب على كل مستخدم للهاتف الذكي اتباعها لحماية الأجهزة والبيانات، أهمها أن يفكر مرتين قبل استخدام محطات الشحن أو أجهزة الشحن العامة، ومن الأفضل أن يستخدم مقبس الحائط الكهربائي لشحن جهازه المحمول بواسطة شاحنه الخاص.
لذلك احمل معك دائمًا شاحنًا أو بنك طاقة وسلك شحن خاصا بك، وإذا قمت بتوصيل جهازك أندرويد بمنفذ "USB" وظهرت مطالبة تطلب منك تحديد "مشاركة البيانات" أو "الوثوق بهذا الكمبيوتر" أو "الشحن فقط"، فحدد دائمًا الخيار الأخير.
أما إذا قمت بتوصيل جهاز آيفون بمحطة شحن عشوائية، فسيعرض مربع حوار يسألك عن ما إذا كنت تريد الوثوق بهذا الجهاز، وهنا حدد "لا تثق".
ومن بين الأمور المهمة التي يجب أن تقوم بها أيضًا هو تحديث برامجك ونظام تشغيل هاتفك. ولمزيد من الأمان، فكر في شراء سلك للشحن فقط، والذي على عكس السلك العادي، يمنع إرسال البيانات أو استقبالها أثناء الشحن، ويمكنك الحصول عليه من متجر الهواتف.
كما يمكنك أيضًا اشراء محول صغير خاص يعمل بمثابة حاجز بين هاتفك ومحطة الشحن، ما يمنع نقل البيانات.
كذلك، من المهم أيضًا ألا تترك هاتفك دون مراقبة أثناء الشحن في محطة عامة، لأن ذلك يجعله عرضة للسرقة أو العبث.