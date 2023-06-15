"لو شاهدها نيوتن".. تفاحة تسبح في الفضاء (فيديو)

ظهر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مقطع فيديو جديد مثير نشره مركز محمد بن راشد للفضاء في حسابه الرسمي على "تويتر".

ويتضمن الفيديو النيادي وهو يمسك تفاحةً قبل أن يتركها تتأرجح أمامه دون أن تسقط، بسبب غياب الجاذبية في الفضاء.

وقال سلطان النيادي في الفيديو، إن مركبةً فضائية وصلت قبل أسبوع وجلبت لهم أكلاً طازجاً ومنها بعض الفواكه، موضحاً أن التفاح "هديتي من الأرض"..

وعادة ما ينشر رائد الفضاء الإماراتي فيديوهات مدهشة من مهمته في محطة الفضاء الدولية، التي بدأت في 2 مارس 2023 على متن المركبة "سبيس إكس دراجون إنديفور"، في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب مدتها 6 أشهر.

فماذا لو كان العالم الإنكليزي إسحاق نيوتن (1642-1727)، الذي اكتشف قانون الجاذبية حين سقطت تفاحة عليه أثناء جلوسه تحت شجرة، حيّاً وشاهد روعة المشهد بأمّ عينيه، ليؤكد نظريته الخاصة بتساقط الأجسام على الأرض، وعدم سقوطها في الفضاء؟