الحصاد التقني.. المركبات ذاتية القيادة بين العثرات والتوقعات في 2022

يتزايد الاهتمام حول العالم بالمركبات ذاتية القيادة ودعم انتشارها وتهيئة البنى التحتية لها، وشهد العام 2022 توجها رسميا ملحوظا لإدخالها إلى الشوارع، في خطوات طموحة لمجاراة أحدث التقنيات.

وتستطيع السيارة ذاتية القيادة حاليا السير في شوارع المدينة والأماكن قليلة الاكتظاظ من خلال تمييز المشاة والمركبات الأخرى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية الاصطناعية المدربة على رؤية البيئية المحيطة بالمركبة، بما يشبه آلية رؤية البشر.

ولم يقتصر الأمر على إنتاج السيارات، بل أطلقت شركات طائرات وسفنا وغواصات ذاتية القيادة.

رقم قياسي

وفي هذا الإطار، سجلت سيارة ذاتية القيادة صنعها باحثون في إيطاليا، رقما قياسيا في السرعة، أواخر أبريل/نيسان 2022.

وحققت السيارة بنظام قيادتها المعتمد على الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته سرعة وصلت إلى حوالي 309.3 كيلومتر في الساعة، وذلك في مهبط طائرات مكوك الفضاء في مركز "كيندي" للفضاء التابع للوكالة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في قاعدة "كيب كانافيرال" للقوات الجوية.