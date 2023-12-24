نفور متزايد.. ما أسباب "موسم الهجرة" من مواقع التواصل؟
يتزايد عدد المستخدمين الذي يحذفون حساباتهم على مواقع التواصل. ومن خلال رصد عمليات البحث "عن كيفية حذف حسابي" يظهر الإقبال على حذف الحسابات الشخصية وتقلب شعبية هذه المواقع.
في عصر يشارك فيه 4.8 مليار فرد حول العالم بوسائل التواصل الاجتماعي، ويشكلون ما يقرب من 60٪ من سكان البسيطة، وما يقرب من 93٪ من مستخدمي الإنترنت، يتجسّد بوضوح ديناميكية تغير تفضيلات المستخدمين في هذا النطاق.
مع متوسط استخدام 6.7 منصة تواصل اجتماعي لكل شخص شهريًّا، ومشاركة يومية تبلغ نحو ساعتين و24 دقيقة، يتطور المشهد باستمرار.
وبحسب تقرير لمركز "تي آر جي داتا سانتر"، ظهر تقلب شعبية تطبيقات الوسائط الاجتماعية بشكل واضح في عام 2023، إذ قدمت شركة ميتا، الشركة الأم لـ إنستجرام وفيسبوك، تطبيقها الجديد "ثريدز" وسط الكثير من الترقب، مقارنة إياه بـمنصة إكس (تويتر سابقًا).
لكن بعد أن استقطب التطبيق 100 مليون مستخدم في غضون أيام من إطلاقه في شهر تموز، شهد انخفاضًا سريعًا بنسبة 80% في عدد المستخدمين النشطين يوميًّا بحلول أغسطس، مع انخفاض الاستخدام اليومي من 21 إلى ثلاث دقائق فقط بحلول نوفمبر.
ولتحليل هذا التحول في التفضيلات بالاستفادة من الأرقام الواردة من منصة "ستاتيستا"، المتخصصة بجمع البيانات، حول الشبكات الاجتماعية الأكثر استخدامًا على مستوى العالم؛ فإن تتبع تكرار عمليات البحث عن "كيفية حذف حسابي على فيسبوك" خلال العام الماضي قد قدم نظرة ثاقبة حول ميل المستخدمين إلى الانفصال عن هذه المنصة.
كما كشفت البيانات عن تصدر تطبيق إنستجرام، الذي يضم ملياري مستخدم، القائمة باعتباره الأكثر رواجًا للحذف، حيث بدأ أكثر من مليون مستخدم على مستوى العالم عمليات البحث عن "حذف حسابي على إنستجرام" كل شهر في عام 2023.
ورغم صعوده السريع كسجل رقمي للصور الشخصية وتحوله إلى ظاهرة ثقافية، فإن تطور إنستجرام السريع وإضافة ميزات، مثل: القصص والفيديو والتسوق، إلى جانب الوجود السائد للتسويق عبر المؤثرين، بدا وكأنه يؤدي إلى تآكل جوهره الأصلي.
وبمتابعة من كثب، شهد تطبيق سنابشات استفسارًا شهريًّا عن الحذف من ما يقرب من 130.000 مستخدم وسط قاعدة مستخدميه القوية التي يبلغ عددها 750 مليونًا.
ورغم أن عدد الأشخاص الذين يقومون بحذف التطبيق أقل بكثير من إنستجرام، فإنهم يمثلون جزءًا كبيرًا من مستخدميه، خاصة في صفوف الفئات العمرية الكبرى، إذ إن شعبية سنابشات مستمرة ضمن الفئة الديموغرافية المعروفة باسم "جين زي".