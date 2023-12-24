نفور متزايد.. ما أسباب "موسم الهجرة" من مواقع التواصل؟

يتزايد عدد المستخدمين الذي يحذفون حساباتهم على مواقع التواصل. ومن خلال رصد عمليات البحث "عن كيفية حذف حسابي" يظهر الإقبال على حذف الحسابات الشخصية وتقلب شعبية هذه المواقع.

في عصر يشارك فيه 4.8 مليار فرد حول العالم بوسائل التواصل الاجتماعي، ويشكلون ما يقرب من 60٪ من سكان البسيطة، وما يقرب من 93٪ من مستخدمي الإنترنت، يتجسّد بوضوح ديناميكية تغير تفضيلات المستخدمين في هذا النطاق.

مع متوسط استخدام 6.7 منصة تواصل اجتماعي لكل شخص شهريًّا، ومشاركة يومية تبلغ نحو ساعتين و24 دقيقة، يتطور المشهد باستمرار.

وبحسب تقرير لمركز "تي آر جي داتا سانتر"، ظهر تقلب شعبية تطبيقات الوسائط الاجتماعية بشكل واضح في عام 2023، إذ قدمت شركة ميتا، الشركة الأم لـ إنستجرام وفيسبوك، تطبيقها الجديد "ثريدز" وسط الكثير من الترقب، مقارنة إياه بـمنصة إكس (تويتر سابقًا).

لكن بعد أن استقطب التطبيق 100 مليون مستخدم في غضون أيام من إطلاقه في شهر تموز، شهد انخفاضًا سريعًا بنسبة 80% في عدد المستخدمين النشطين يوميًّا بحلول أغسطس، مع انخفاض الاستخدام اليومي من 21 إلى ثلاث دقائق فقط بحلول نوفمبر.