قبل شهرين من إطلاقه.. كل ما نعرفه عن "آيفون 16"

تُصدر أبل عادةً سلسلة آيفون الجديدة الخاصة بها، في منتصف شهر سبتمبر تقريبًا، ما يعني أننا على بعد شهرين من إطلاق آيفون 16.

ومن المتوقع أن تلتزم تشكيلة هذا العام بأربعة طرز، هي: آيفون 16، و16 بلس، و16 برو، و16 برو ماكس، على الرغم من وجود الكثير من الاختلافات في التصميم والميزات الجديدة التي يجب أخذها في الاعتبار.

ولإطلاعك على آخر المستجدات، قمنا بتلخيص أكبر توقعات آيفون 16 المقبل.

شاشات أكبر

يقال إن آيفون 16 برو، وبرو ماكس، سيحصلان على أحجام شاشة أكبر، حيث ستزيد إلى 6.27 و 6.86 بوصة على التوالي.

وللمقارنة، تم تجهيز أيفون 15 برو، وبرو ماكس بشاشتين مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي.

تصميم الكاميرات العمودي

ستتميز طرازات آيفون 16 الأساسية من أبل بترتيب كاميرا عمودي مع سطح مرتفع، بدلاً من ترتيب كاميرا قطري مثل آيفون 15.

و يتميز نتوء الكاميرا الجديد بحلقتين منفصلتين للكاميرات. ومن المتوقع أن يتيح تخطيط الكاميرا الرأسية إمكانية تسجيل الفيديو المكاني، والذي يقتصر، حاليًا، على طرازات آيفون 15 برو.

تغييرات البطارية

تشير إحدى الشائعات إلى أن آيفون 16 برو، وبرو ماكس، سيحتويان على بطاريات أكبر، ولكن قد يكون "آيفون 16 بلس" ذا سعة بطارية منخفضة.

زر الالتقاط

ستحتوي جميع طرز "آيفون 16" على "زر التقاط" جديد مخصص للصور أو الفيديو.

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سيضيف الزر ميزات مثل القدرة على التكبير والتصغير عن طريق التمرير لليسار واليمين على الزر، والتركيز على موضوع ما بضغطة خفيفة، وتنشيط التسجيل بضغطة أكثر قوة.

سيكون زر الالتقاط موجودًا في الجانب الأيمن السفلي من آيفون 16.

ترقية العدسة فائقة الاتساع

من المتوقع أن تتميز طرازات آيفون 16 برو بعدسة كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل، والتي من المفترض أن تسمح بالتقاط المزيد من الضوء، مما يؤدي إلى تحسين الصور في البيئات منخفضة الإضاءة.

كاميرا تليفوتو فائقة

يمكن أن يكون "آيفون 16 برو ماكس" أول من يتميز بكاميرا تليفوتو فائقة التقريب لزيادة التكبير البصري بشكل كبير.

وغالبًا ما تُستخدم الكاميرات المقربة الفائقة للتصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية والحيوانات البرية.

ولكن الخلفيات الناعمة التي تنشئها تجعلها أيضًا مفيدة للتصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية.

دعم أسرع شبكة واي فاي

من المتوقع أن تحصل طرازات "آيفون 16 برو" لعام 2024 من أبل على شبكة واي فاي 7، مما يتيح نقل البيانات عبر نطاقات 2.4 غيغا هرتز و5 غيغا هرتز و6 جيجا هرتز في وقت واحد.

من المفترض أن يؤدي ذلك إلى سرعات واي فاي أسرع، وزمن وصول أقل، واتصال أكثر موثوقية، وسرعات نقل بيانات تصل إلى أكثر من 40 غيغابت في الثانية، أي بزيادة قدرها 4 مرات عن شبكة واي فاي6E .

رقائق سلسلة A18 الجديدة

من المتوقع أن يتم تجهيز جميع طرازات آيفون 16 الأربعة بشرائح A18، نظرًا لميزات Apple Intelligence المقرر ظهورها لأول مرة في iOS 18 التي تتطلب شريحة عالية الطاقة لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

زر الإجراء

في الوقت الذي تتضمن فيه نماذج آيفون 15 برو زر الإجراء، من المتوقع أن يتم تضمين هذا الزر ليشمل طرز آيفون 16 القياسية.

ويمكن لزر الإجراء، الذي يحل محل مفتاح كتم الصوت التقليدي، أداء وظائف متعددة مثل تنشيط المصباح، وتشغيل الكاميرا، وتشغيل اختصار، وتمكين أو تعطيل وضع التركيز، واستخدام الترجمة، وتشغيل أو إيقاف الوضع الصامت، والمزيد.

شحن سريع بقوة 40 وات

سيدعم آيفون 16، برو وبرو ماكس، الشحن السريع السلكي بقدرة 40 واط، وشحن MagSafe بقدرة 20 واط باستخدام محول طاقة USB-C مناسب.

ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز الشحن إلى موازنة وتحسين مشكلة زيادة وقت الشحن الناتجة عن زيادة سعة البطارية.

تخزين أكبر

سيتوافر آيفون 16 برو وبرو ماكس بضعف سعة التخزين القصوى لطرازات آيفون 15 برو، مع زيادة من 1 تيرابايت إلى 2 تيرابايت.

كما ترددت شائعات عن أن طرازي آيفون 16 و16 بلس سيتميزان بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8 غيغابايت.

ويجب أن تؤدي زيادة الذاكرة العشوائية إلى تحسين الأداء للمهام المتعددة.

لمسة نهائية التيتانيوم المصقول

ستستخدم شركة أبل عملية تشطيب محسنة لهيكل التيتانيوم في طرازات آيفون 16 برو.

وستؤدي عملية التصنيع المحسنة إلى مظهر لامع أقرب إلى مادة الفولاذ المقاوم للصدأ المصقولة بشدة المستخدمة في أجهزة آيفون برو السابقة.

ومع ذلك، فإن اللمسة النهائية الجديدة المصنوعة من التيتانيوم ستكون أقل عرضة للخدوش مقارنة بالفولاذ المقاوم للصدأ.