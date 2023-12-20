ZTE تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد

الجهاز يعمل بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، ومعالج Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.

كما يتميز جهاز ZTE الجديد بالكاميرا الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.

ودعمت ZTE هاتفها بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع وفق موقع ixbit