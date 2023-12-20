ZTE تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد
صُنف هاتف nubia Z60 Ultra الذي كشفت عنه ZTE كواحد من أفضل أجهزة أندرويد التي ظهرت هذا العام.
الهاتف الذي يتميز بتصمميم خارجي أنيق، خاصة واجهته الخلفية جاء هيكله بأبعاد (164/76.4/8.8) ملم، وزنه 246 غ.
وزوّدت ZTE هاتفها الجديد بشاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2480/1116) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1500 شمعة/م تقريبا.
الجهاز يعمل بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، ومعالج Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.
كما يتميز جهاز ZTE الجديد بالكاميرا الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.
ودعمت ZTE هاتفها بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع وفق موقع ixbit