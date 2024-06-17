كيف يقرأ "كروم" صفحات الويب بصوت عالٍ على أندرويد؟
أصبح بإمكانك أن تطلب من مساعد غوغل قراءة صفحات الويب بصوت عال، أو ترجمتها إلى لغات أخرى أثناء قيامه بذلك.
وبينما في السابق كان ذلك يخرجك من متصفح كروم إلى تطبيق غوغل، أصبح الخيار الجديد يعمل خلال بقائك في متصفحك.
قراءة صفحة الويب
ستطرح غوغل خيارًا جديدًا يسمى استمع إلى هذه الصفحة "Listen to Page" والذي يمكنه قراءة صفحة ويب بصوت عالٍ لك من داخل متصفح أندرويد كروم.
وتأتي هذه الميزة مع عناصر تحكم في التشغيل مشابهة لتلك التي تجدها في مشغلات الموسيقى أو البودكاست، مما يتيح لك التوقف مؤقتًا أو تغيير سرعة القراءة أو التخطي للأمام وللخلف لمدة 10 ثوانٍ في النقرة الواحدة.
كل هذا يهدف إلى توفير تجربة استماع أكثر تخصيصًا.
كذلك، يمكنك أيضًا تغيير الصوت الذي تستخدمه. على وجه التحديد، سيتمكن المستخدمون من الاختيار بين أربعة أنواع مختلفة من الصوت، وهي روبي وريفر وفيلد وموس. فيما يتعلق باللغة، يمكن للمستخدمين اختيار استخدام هذه الميزة بلغات، مثل: الإنجليزية، والهندية، والبنغالية، والعربية، والصينية، والفرنسية، والألمانية، والإندونيسية، واليابانية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية.
طريقة الاستخدام
لمعرفة ما إذا كانت هذه الميزة متوافرة لديك، توجه إلى صفحة تحتوي على نص كبير، ثم انقر فوق قائمة النقاط الثلاث، وابحث عن "استمع إلى هذه الصفحة"، والتي يجب أن تظهر أسفل خيار الترجمة مباشرةً.
وستتم بعد ذلك قراءة محتوى صفحة الويب بصوت عالٍ بطريقة تشبه البودكاست، مع استكمال عناصر التحكم في التشغيل للتشغيل والإيقاف المؤقت والترجيع والتقديم السريع والتخطي لمدة 10 ثوانٍ.
وللخروج من وضع الاستماع، ما عليك سوى النقر على "إغلاق".
لكن من المحتمل أن خيار "الاستماع إلى هذه الصفحة" قد لا يكون متاحًا لجميع صفحات الويب على الإنترنت.
في حالة عدم دعم موقع ويب لهذه الميزة، فلن تظهر في قائمة النقاط الثلاث.
في وقت سابق، كان هناك بديل لهذا الخيار حيث يمكن للمستخدمين الاستماع إلى صفحة ويب عن طريق إعطاء أمر صوتي لمساعد غوغل على هواتفهم.
ومع ذلك، توفر هذه الميزة الجديدة المزيد من التخصيص مما يعزز تجربة المستخدم.
والجدير بالذكر أن متصفح سفاري الخاص بهواتف آيفون يحتوي على ميزة مشابهة تسمى "الاستماع إلى الصفحة" والتي تقرأ لك صفحات الويب بصوت سيري، مع العديد من عناصر التحكم نفسها مثل غوغل.
كما قامت غوغل أيضًا باختبار ميزة كروم على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.