كيف يقرأ "كروم" صفحات الويب بصوت عالٍ على أندرويد؟

قراءة صفحة الويب

ستطرح غوغل خيارًا جديدًا يسمى استمع إلى هذه الصفحة "Listen to Page" والذي يمكنه قراءة صفحة ويب بصوت عالٍ لك من داخل متصفح أندرويد كروم.

وتأتي هذه الميزة مع عناصر تحكم في التشغيل مشابهة لتلك التي تجدها في مشغلات الموسيقى أو البودكاست، مما يتيح لك التوقف مؤقتًا أو تغيير سرعة القراءة أو التخطي للأمام وللخلف لمدة 10 ثوانٍ في النقرة الواحدة.

كل هذا يهدف إلى توفير تجربة استماع أكثر تخصيصًا.

كذلك، يمكنك أيضًا تغيير الصوت الذي تستخدمه. على وجه التحديد، سيتمكن المستخدمون من الاختيار بين أربعة أنواع مختلفة من الصوت، وهي روبي وريفر وفيلد وموس. فيما يتعلق باللغة، يمكن للمستخدمين اختيار استخدام هذه الميزة بلغات، مثل: الإنجليزية، والهندية، والبنغالية، والعربية، والصينية، والفرنسية، والألمانية، والإندونيسية، واليابانية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية.