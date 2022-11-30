لمنافسة تسلا.. "فولكس فاغن" تكشف عن سيارة كهربائية مميزة

وقال رالف براند ستاتر، المدير التنفيذي لسيارات الركاب في الشركة: "أطلقنا سيارة جديدة لتنضم إلى عائلة سيارات (آي دي) بتصميم خارجي جذاب وأداء عال يحاكي رغبات المستخدمين".

وأضاف: "يصل مدى السيارة الكهربائية الجديدة إلى 600 كيلومترا، وتحتوي على مساحة واسعة من الداخل، وأثاث فاخر".

وأوضح براند ستاتر أن "الشركة أطلقت إستراتيجية سمتها (أكسيليريت) وتتضمن عملا دؤوبا لتحويل مركباتها إلى العمل بواسطة الطاقة الكهربائية النظيفة، وفي هذا الإطار أطلقنا السيارة الجديدة بعد إطلاق سيارة (آي دي 4) كسيارة كهربائية عالمية"؛ وفقا لموقع تسلا راتي.

وتنضم سيارة "إيرو" إلى عائلة السيارات من طراز "آي دي" كسادس سيارة كهربائية بالكامل بعد سيارات "آي دي 3" و"آي دي 4" و"آي دي 5" و"آي دي 6" و"آي دي باز".