ride تطبيق سعودي للتنقل يعتمد الدفع الإلكتروني

أطلق في المملكة العربية السعودية تطبيق جديد للتنقل، يسمى "رايد" RiDE يقدم مفهوما رياديا جديدا للتنقل في المملكة مستندا إلى 10 سنوات من الخبرة.

وتقول الشركة القائمة على "رايد" RiDE إنه تطبيق سعودي يقدم تجربة مختلفة للراكب والكابتن، بحلول متنوعة ومميزات تجعل التنقل أسهل وأفضل.

وتؤكد الشركة أن تطبيقها سعودي بالكامل ومخصص لتوصيل المشاوير بنموذج عمل مبتكر ومزايا تلبي رغبات الكابتن والراكب، ويسعى لإحداث تأثير إيجابي على الطرفين.