ride تطبيق سعودي للتنقل يعتمد الدفع الإلكتروني
أطلق في المملكة العربية السعودية تطبيق جديد للتنقل، يسمى "رايد" RiDE يقدم مفهوما رياديا جديدا للتنقل في المملكة مستندا إلى 10 سنوات من الخبرة.
وتقول الشركة القائمة على "رايد" RiDE إنه تطبيق سعودي يقدم تجربة مختلفة للراكب والكابتن، بحلول متنوعة ومميزات تجعل التنقل أسهل وأفضل.
وتؤكد الشركة أن تطبيقها سعودي بالكامل ومخصص لتوصيل المشاوير بنموذج عمل مبتكر ومزايا تلبي رغبات الكابتن والراكب، ويسعى لإحداث تأثير إيجابي على الطرفين.
ويعتبر "رايد" RiDE أحدث تطبيقات توجيه المركبات في السعودية، ويعد بميزات جديدة في القطاع، ويوظف التقنية لتحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة التطور في مجال النقل.
وتؤكد الشركة أنها تقدم لقائدي مركباتها مزايا هامة من خلال نموذج دفع تقني مبتكر مريح ومربح، وأبرزها أن الدفع إلكتروني بالكامل.