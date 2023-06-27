ميتا تطلق خدمة الاشتراك الشهري لنظارات الواقع الافتراضي

ومطلع حزيران الجاري كشف زوكربيرغ عن نظارة الواقع الافتراضي والواقع المختلط الجديدة كوست 3، التي تأتي خلفًا لنظارة كوست 2.

وتعسى عملاق التكنولوجيا الأمريكية "آبل" لاقتحام هذا السوق، لمنافسة "ميتا" وشركات أخرى، حيث أعلنت مؤخرا عن نظارة الواقع المختلط فيجين برو التي يبلغ سعرها 3,499 دولارًا أمريكيًا، ومع ذلك، فإن سعر نظارة آبل هو ثلاثة أضعاف سعر أغلى نظارة من ميتا.