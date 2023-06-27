ميتا تطلق خدمة الاشتراك الشهري لنظارات الواقع الافتراضي
أعلنت شركة ميتا، الاثنين إطلاق خدمة الاشتراك الشهري كوست بلس +Quest المخصصة لنظارات الواقع الافتراضي التابعة لها.
وقال المدير التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، عبر بث بتطبيق انستغرام"، إن اشتراك "ميتا كوست بلس" سيتاح اعتبارا من يوم الاثنين، بسعر 7.99 دولارات أمريكية شهريًا، أو 59.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا.
وخدمة "كوست بلس" تتاح حاليا لمستخدمي نظارتي كوست 2، وكوست برو، فيما ستتاح قريبا لمستخدمي نظارات الواقع الافتراضي الأحدث كوست 3.
ومطلع حزيران الجاري كشف زوكربيرغ عن نظارة الواقع الافتراضي والواقع المختلط الجديدة كوست 3، التي تأتي خلفًا لنظارة كوست 2.
وتعسى عملاق التكنولوجيا الأمريكية "آبل" لاقتحام هذا السوق، لمنافسة "ميتا" وشركات أخرى، حيث أعلنت مؤخرا عن نظارة الواقع المختلط فيجين برو التي يبلغ سعرها 3,499 دولارًا أمريكيًا، ومع ذلك، فإن سعر نظارة آبل هو ثلاثة أضعاف سعر أغلى نظارة من ميتا.