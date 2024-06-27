3 خطوات لحظر محتوى البالغين على "إكس"

حدثت شركة التواصل الاجتماعي "إكس"، قواعد الإشراف على المحتوى الخاص بها، وجعلت مشاركة المحتوى للبالغين أمرًا رسميًّا لزيادة التفاعل على المنصة.

وبينما تقول "إكس" إن لديها سياسة تمنع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من رؤية هذا المحتوى من خلال تصنيفه على أنه محتوى حساس، أبلغ العديد من المستخدمين عن رؤية محتوى للبالغين غير مرغوب فيه بشكل منتظم.

لذلك إذا كانت شاشة تطبيق "إكس" الخاصة بك مليئة بمنشورات غير لائقة وفيها الكثير من المحتوى الإباحي للبالغين، إليك بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك في حظر مثل هذا المحتوى.

إخفاء محتوى البالغين

يحتوي تطبيق "إكس" على نظامي التشغيل أندرويد وiOS على خيارات تتيح للمستخدمين إخفاء محتوى البالغين أو المنشورات التي تصور العنف. ولتفعيل هذه الخيارات، افتح "إكس" على هاتفك وانتقل إلى الإعدادات على اللوحة اليسرى. بعد ذلك اضغط على خيار "الخصوصية والأمان" وانقر على "المحتوى الذي تراه". وعلى الشاشة التي تظهر، اختر "الوسائط الحساسة" واضغط على الخيار المسمى "محتوى للبالغين" واضبطه على "عدم إظهار هذا أبدًا".

منع كلمات معينة

نظرًا لأنه لا يمكن تصنيف جميع محتويات البالغين على أنها "وسائط حساسة"، فقد يتعين عليك منع كلمات معينة مثل "إباحية". وعندما تقوم بمنع هذه الكلمات، لن تعرض لك "إكس" إشعارات للمشاركات التي تتضمن الكلمة، وحتى أنه سيتم إخفاء المنشورات على المخطط الزمني لصفحتك الرئيسية.

وللقيام بذلك افتح إعدادات التطبيق وانتقل إلى قسم "الخصوصية والأمان". والآن، اضغط على "كتم الصوت والحظر" وانتقل إلى اختيار الخيار المسمى "كلمات صامتة"، واضغط على زر علامة الجمع في الزاوية اليمنى السفلية وأضف الكلمات أو العبارات التي لم تعد ترغب في رؤيتها على المنصة.

ضبط حسابك على أقل من 18 عامًا

وفقًا لـ "إكس"، إذا لم تقم بإدخال تاريخ ميلادك عند إنشاء حساب جديد أو ضبطه على أقل من 18 عامًا، فلن تعرض لك المنصة أي محتوى إباحي أو محتوى للبالغين. ومن ثم، فإن عدم إدخال تاريخ ميلادك أو تعيينه ليظهر أنك أقل من 18 عامًا يعد أيضًا خيارًا مفيدًا إذا كنت تحاول تجنب أي محتوى للبالغين على المنصة.