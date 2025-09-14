كابل واحد لكل المهام.. الصين تكشف عن بديل ثوري لـ"HDMI"

في خطوة أثارت ضجة في عالم التكنولوجيا، أعلنت أكثر من 50 شركة صينية منضوية تحت "تحالف صناعة الفيديو فائق الدقة 8K" في شينزن، عن معيار جديد للاتصال يحمل اسم "GPMI".

ومن المتوقع أن يغير هذا المعيار قواعد اللعبة في سوق الكابلات والاتصالات المرئية، حيث يوفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 192 جيجابت في الثانية، ويدعم دقة 8K بسلاسة.

وما يميز المعيار الجديد هو قدرته على الجمع بين نقل البيانات وتغذية الطاقة عبر كابل واحد فقط، مما يجعله منافسًا قويًا للكابلات التقليدية مثل "HDMI" و"DisplayPort" التي هيمنت على السوق لسنوات طويلة.

ما الذي يميز GPMI؟

على عكس الوضع الحالي الذي يتطلب كابلاً للفيديو وآخر للطاقة، يسمح "GPMI" باستخدام كابل واحد فقط لعرض الصورة وشحن الجهاز في الوقت نفسه، مما يعني التخلص من الوصلات المعقدة والمحولات. وبالإضافة إلى عرض الفيديو والصوت، يمكن للكابل الجديد نقل الملفات والعمل ككابل شحن، ليكون حلًا شاملاً متعدد الاستخدامات.

ويأتي كابل "GPMI" بعدة أنواع من بينها "Type-B" الذي قدم أقصى سرعة تبلغ 192 جيجابت في الثانية، مع قدرة شحن تصل إلى 480 واط، ما يجعله مثاليًا لاستوديوهات الإنتاج والألعاب عالية الأداء وشاشات التحرير الاحترافية، و"Type-C" الأكثر توافقًا مع الأجهزة المستخدمة حاليًا، بسرعة 96 جيجابت في الثانية وقدرة شحن 240 واط، وهو الأنسب للحواسيب المحمولة والأجهزة الطرفية.

والميزة الأكبر لـ"GPMI" تكمن في البساطة، أي أن كابلا واحدا يكفي لكل شيء. وهذا يترجم إلى مكتب مرتب وخالٍ من التشابكات وجودة فيديو عالية دون فقدان للإشارة وزمن استجابة شبه معدوم، وهو أمر حيوي للألعاب والعمل الاحترافي. هذا بالإضافة إلى قابلية للتطور مع أجيال الشاشات والأجهزة المستقبلية، بما في ذلك شاشات 8K القادمة.

تحديات واعتراضات

رغم جاذبية هذه المواصفات، يبقى التحدي الأكبر أمام "GPMI" هو تبني الشركات العالمية الكبرى مثل "سوني" و"سامسونغ" و"أبل" معيار "HDMI" و"DisplayPort"، ما يجعل أي معيار جديد بحاجة إلى وقت طويل ليحل محلهما. كما أن أداء النسخ الأولى من "GPMI" ما زال مجهولًا، وإذا تطلب إعدادات معقدة فقد يتردد المستخدمون في تبنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق "GPMI" يحمل أيضًا بُعدًا استراتيجيًا. فمع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، تسعى الصين إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وفرض معاييرها الخاصة على الساحة العالمية.

وإذا نجح "GPMI" في الانتشار، فقد نكون أمام بداية نهاية هيمنة "HDMI" و"DisplayPort"، وبروز الصين كلاعب رئيسي في تحديد معايير الاتصال عالميًا.