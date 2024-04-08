انقطاع واسع للإنترنت في إيران

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الإثنين، عن خلل وانقطاع وصفته بـ"الكبير" في شبكة الإنترنت في عموم البلاد، وسط انتقادات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جراء صمتها عن ذلك.

ووفق موقع صحيفة "اعتماد" الإيرانية فقد واجهت البلاد "خللًا شديدًا" في شبكة الإنترنت، أدى إلى قطع الشبكة عن بعض المدن الرئيسة.

كما أكدت شركة "أبر آروان" الحكومية وهي شبكة لتقديم المحتوى والخدمات السحابية، وقوع انقطاع شديد في الإنترنت.

وأوضحت الشركة أن "الاضطراب يلاحظ في رادار مراكز البيانات المختلفة، مثل: الإنترنت المقدم من قبل شبكة الهواتف (همراه أول وإيرانسل ورايتل)".

وأشارت إلى أن "شركة الإنترنت التي تقدم خدمة ADSL تواجه نفس المشكلة مثل شركات شاتل وبارس أون لاين ومبين نت وغيرها".