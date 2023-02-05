روبوت مستلهم من السحالي لاستكشاف سطح المريخ

وتتمتع كل رجل بآلية ربط رباعية تسمح للروبوت بالارتفاع دون فقدان توازنه، وفي نهاية الساق توجد قدم بأربع أصابع مرنة تتكون من مفصلين ومخلب.

ولمحاكاة حركة السحالي، طور الباحثون سلسلة نماذج حركية لكل جزء من الروبوت؛ القدم والساق والعمود الفقري، وتأكدوا بعد التجربة من تناسق الحركات بين العمود الفقري والجذع والساق.

وصنع الباحثون النموذج الأولي للروبوت بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب لوحة تحكم، وبطارية ليثيوم، ومكونات إلكترونية أخرى.

وأكد الفريق على أن النموذج الأولي أثبت فعاليته في أسطح صخرية تشبه التضاريس الوعرة للمريخ، وهم حاليا بصدد إضافة تحسينات من شأنها تطوير قدراته.