"برايم تايم".. خدمة جديدة من "يوتيوب" لبث الأفلام والمسلسلات

ويوجد زر أخضر مشع تحت مقطع الفيلم أو المسلسل في الواجهة الجديدة، مكتوب عليه "مشاهدة الآن" للخدمات التي يشترك فيها المستخدم، أو "ادفع للمشاهدة" عندما يكون المستخدم غير مشترك في الخدمة.

وقالت إيرين تيغ، مديرة مشروع قنوات "برايم تايم": "من المزعج الانتقال بين تطبيق وآخر لإدارة اشتراكاتنا وحساباتنا، ويمكن ليوتيوب أن يحل هذه المشكلة"؛ وفقًا لموقع ذا فيرج.

ويواجه "يوتيوب" تحديًا في مواكبة خدمات البث وجذب الجمهور الكبير المهتم بمشاهدة العروض التلفزيونية والأفلام السينمائية.

ويقضي كثير من المستخدمين وقتًا طويلًا على "يوتيوب" في مشاهدة المقاطع الترويجية لأفلامهم المفضلة ومناقشاتها وملخصاتها، ما يجعل الموقع مكانًا مثاليًا لعرض الأفلام والمسلسلات.

ويستخدم مليارا شخص "يوتيوب" شهريًا، نصفهم مسجل في حساب "غوغل" مع ربطه ببطاقة الائتمان، ما يسهل عملية الدفع الإلكتروني والاشتراك بالخدمة الجديدة.

وأشار الموقع إلى أنه لن يفضل تجربة مشاهدة الأفلام على صانعي المحتوى في نتائج البحث ولن يروج لهم أكثر في التوصيات على التطبيق.

وعمل "يوتيوب" على تطوير الخدمة الجديدة لوقت طويل، ولطالما تعرض لمشكلات ناتجة عن عرض المحتوى الأصلي على تطبيقه.

وحاول "يوتيوب" أن ينشئ محتواه الخاص سابقًا، ويتعاون مع خدمات البث الأخرى، ويمكن للخدمة الجديدة أن تقدم حلًا مثاليًا للموقع ومستخدميه.

وعلى الرغم من وجود شركات عديدة منافسة "ليوتيوب" في سوق البث؛ مثل "أبل" و"أمازون"، فإن "يوتيوب" هو الموقع الأشهر لعرض المقاطع المصورة على الإنترنت، ما يعطيه ميزة تنافسية.