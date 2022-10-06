بعد إطلاقهما رسمياً.. ما هي أبرز مواصفات هاتفي "Google Pixel 7"و"7 Pro"؟

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية النقاب رسمياً عن سلسلة هواتفها الجديدة والمرتقبة ضمن سلسلة "بيكسل" الشهيرة، وتضمنت التشكيلة هاتفين جديدين، أحدهما طراز أساسي يأتي باسم "Google Pixel 7" والآخر احترافي يحمل اسم "Pixel 7 Pro".

ويتميز تصميم الهاتفين بلمسة عصرية شبابية تجمع بين الفخامة والمتانة، حيث يأتي التصميم من الألومنيوم غير اللامع مطلياً بمادة "الزركونيا"، وإطار من الألومنيوم المصقول، والهاتفان مزودان بطبقة حماية متطورة من نوع "Corning Gorilla Glass Victus" للشاشة والظهر.

ويأتي الهاتفان بتصنيف "IP68" لمقاومة الغبار والماء، ومثل الهواتف الذكية الأخرى التي تحمل علامة "Pixel"، سيتلقى كل من هاتف "Pixel 7" و"Pixel 7 Pro" خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

Google Pixel 7

يتميز الهاتف بشاشة من نوع "OLED" مقاس 6.32 بوصة ودقة "FHD+" (2400 × 1،080 بكسل) مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتوفر الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 1400 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل الهاتف – الذي يأتي بشريحتي اتصال (نانو + شريحة إلكترونية) - بواسطة معالج ثماني النواة من نوع "Tensor G2" المطور من قبل شركة "غوغل" بمعمارية 4 نانومتر، مع شريحة أمان "Titan M2".

ويعمل المعالج مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي(RAM) من نوع "LPDDR5"، وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية، والتي تأتي من نوع "UFS 3.1"، ويعمل على نظام تشغيل "Android 13" الجديد مباشرة من العلبة.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE)، و"Wi-Fi 6E" ثنائي المناطق (2.4 + 5 غيغاهرتز)، وتقنية "Bluetooth 5.2" و"GPS" و"NFC" و"USB-C".

وتشتمل المستشعرات الموجودة بالهاتف على مقياسي التسارع والإضاءة المحيطة، ومقياس الضغط الجوي، والجيروسكوب، ومقياس مغناطيسي، ومستشعر تقارب، إلى جانب مستشعر بصمة مدمج في الشاشة ودعم فتح الوجه للمصادقة البيومترية.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4355 مللي أمبير مع شحن لاسلكي سريع 30 وات، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي.

وزعمت "غوغل" أن البطارية يمكنها توفير ما يصل إلى 72 ساعة من التشغيل مع تفعيل وضع "Google's Extreme Battery Saver"الذي يسمح فقط بتشغيل تطبيقات وخدمات مهمة على الهاتف للحفاظ على عمر البطارية.

وبالنسبة للصور ومقاطع الفيديو، يأتي هاتف "Google Pixel 7" مزودًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة، يتضمن مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميغابكسل ومستشعرا ثانويا بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بزاوية عريضة للغاية.

وللصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 10.8 ميغابكسل، وأعلنت الشركة عن دعم إعداد الكاميرا لخاصية "Cinematic Blur" الجديدة التي توفر تأثيرا ضبابيا كبيرا عند تسجيل مقاطع الفيديو.

Google Pixel 7 Pro

يعمل هاتف "Google Pixel 7 Pro" أيضًا على نظام تشغيل"Android 13" ويتم تشغيله بواسطة نفس معالج شقيقه الأصغر في التشكيلة، لكنه يأتي مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

كما يتميز الهاتف بشاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة من نوع "OLED" تدعم تقنية "LTPO" الموفرة للطاقة، وتأتي بدقة "Quad HD+" (3120 × 1440 بكسل) مع معدل تحديث 120 هرتز.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف "Pixel 7 Pro"على إعداد ثلاثى للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً أساسياً بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعرا ثانويا بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية، بالإضافة إلى عدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميغابكسل مع دعم تقريب بدقة "30x" وتقريب بصري حتى "5x".

كما يأتي الهاتف مزوداً بكاميرا سيلفي بدقة 10.8 ميغابكسل.

وقالت "غوغل" إن هاتف "Pixel 7 Pro" سيحتوي على ميزة "Macro Focus" الجديدة التي تسمح للمستخدمين بالتقاط صور عن قرب للأشياء، بالإضافة إلى ميزة "تركيز الماكرو" التي تنتج صور "HDR +".

ويشترك الهاتفان الجديدان من "غوغل" في ميزة تقدمها الشركة الأمريكية لأول مرة في أجهزتها الذكية، وهي "Photo Unblur" التي ستعمل فقط من خلال تطبيق "صور غوغل" (Google Photos)، والتي تستخدم التعلم الآلي لتحسين الصور القديمة أو الباهتة.