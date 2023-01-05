جهاز يستخدم الواقع المعزز لإنشاء ورسم الحواجب المثالية
تطورت تقنيات التجميل على مدار الأعوام القليلة الماضية، إذ أصبح بإمكان "الذكاء الاصطناعي" الآن المساعدة في اختيار شكل "الحاجب" اللائق للفتاة، و"أحمر الشفاه" الذي يناسب البشرة ومجففات الشعر التي تتميز بضوابط ذكية لدرجة الحرارة.
وأخيرًا، كشفت شركة "لوريال - L'Oréal" خلال معرض السلع الاستهلاكية "CES 2023" عن منتج جديد يستخدم الواقع المعزز (AR) لرسم الحواجب المثالية؛ ما يجعل الشفرات والخيط وإزالة الشعر بالشمع شيئًا من الماضي.
والجهاز المحمول خفيف الوزن وهو أول جهاز إلكتروني لـ"مكياج الحواجب"، وفقًا للشركة المصنعة، والتي تقول إن "الهدف من المنتج الجديد هو إنشاء حاجب ذي مظهر يناسب شكل الحاجب الطبيعي وميزات الوجه".
وطورت الشركة جهازها الذي أطلقت عليه "Brow Magic" لرسم الحواجب والتقنية التي يعمل بها بالشراكة مع "Prinker"، وهي شركة متخصصة في الوشم المطبوع وغير الدائم، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وتعتمد التقنية على إجراء مسح شامل لوجه المستخدم وتقديم توصيات بشأن أفضل الطرق لتشكيل الحواجب.
ويضع الواقع المعزز صورًا تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر فوق الواقع الحالي، وفي هذه الحالة، سيتم وضع الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر للحاجب المثالي لهذا المستخدم فوق صورة الحاجب الحالي.
ويمسح المستخدمون حواجبهم ثم يستخدمون جهازًا يدويًّا للتمرير عبر كل حاجب بحركة واحدة، قبل وضع طبقة علوية نهائية، مع التأكيد أن آلة المكياج الجديدة لا تعمل مثل الوشم شبه الدائم.
ويمكن إزالة الحواجب المطلية فورًا باستخدام مزيل المكياج إذا قررت أنه ليس بالشكل الصحيح أو إذا كان سميكًا جدًّا.
وأطلقت العلامة التجارية العالمية أيضًا أداة ذكية لأحمر الشفاه للأشخاص الذين يعانون من محدودية حركة اليد والذراع.
وتعد "HAPTA" أول أداة تطبيق مكياج محوسبة "فائقة الدقة"، تسمح لنحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بمهارات محدودة في المحركات الدقيقة لتطبيق "أحمر الشفاه" بيد ثابتة في المنزل.
ويعمل الجهاز باستخدام مجموعة من أدوات التحكم الذكية المدمجة في الحركة وملحق مغناطيسي يتيح سهولة الاستخدام المريح، ويمكنه إجراء دوران 360 درجة و 180 درجة من الانثناء، مع قدرة المستخدم على النقر فوق الجهاز في الموضع المقصود.
ويمكن لمن يستخدمه بعد ذلك الاحتفاظ به في نفس وضع القفل، بحيث يظل على هذا النحو للاستخدام في المستقبل، وستتم تجربته من خلال "Lancôme" المملوكة لشركة "L'Oréal" هذا العام.