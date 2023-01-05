جهاز يستخدم الواقع المعزز لإنشاء ورسم الحواجب المثالية

تطورت تقنيات التجميل على مدار الأعوام القليلة الماضية، إذ أصبح بإمكان "الذكاء الاصطناعي" الآن المساعدة في اختيار شكل "الحاجب" اللائق للفتاة، و"أحمر الشفاه" الذي يناسب البشرة ومجففات الشعر التي تتميز بضوابط ذكية لدرجة الحرارة.

وأخيرًا، كشفت شركة "لوريال - L'Oréal" خلال معرض السلع الاستهلاكية "CES 2023" عن منتج جديد يستخدم الواقع المعزز (AR) لرسم الحواجب المثالية؛ ما يجعل الشفرات والخيط وإزالة الشعر بالشمع شيئًا من الماضي.