"رمز الغش".. تقنية تجسس مخفية في غوغل

تمكن رجل الأعمال التكنولوجي، جيفري كاستيلو، من شرح طريقة لإيقاف تقنية مخفية في حسابات مستخدمي شركة "غوغل"، أطلق عليها اسم "رمز الغش"، تتيح التجسس على اتصالات المستخدمين، وتسجيل أصواتهم لاستخدامات أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشرح رجل الأعمال التكنولوجي جيفري كاستيلو طريقة إيقاف هذه التقنية بخطوات سهلة، تحفظ خصوصيتهم.

وبحسب كاستيلو، يجب على المستخدم النقر على إدارة حساب غوغل الخاص به، ثم تحديد علامة التبويب "البيانات والخصوصية"، والانتقال إلى أسفل، حيث يوجد "إعداد السجل"، وتحديد قسم "نشاط الويب والتطبيقات"، الذي يحتوي على علامة اختيار زرقاء.

وقال إنه "بمجرد النقر والتمرير لأسفل، يجب ملاحظة أن إعداد الصوت والنشاط الصوتي يحتويان على علامة اختيار زرقاء، عندها يقوم المشترك بإلغاء تحديد ذلك، لوضع حد لتجسس غوغل على مكالمته".

وأضاف كاستيلو أن "الطريقة التي يستمر بها غوغل في التقاط المحادثات هي نسخة لفظية من محرك البحث، وفي كل مرة يتلقى فيها أمر هاي غوغل، فإنه يخلق التأثير نفسه، مثل فتح نافذة المتصفح، وفي حال أوقف المستخدم تشغيل إعداد الصوت والنشاط الصوتي، فلن يتم حذف الصوت المحفوظ مسبقاً أوتوماتيكياً، لكن يمكنه حذفه يدويا".

من ناحيتها، دافعت شركة "غوغل" عن نفسها بقولها "إنها تستمع فقط إلى مقتطفات من المحادثات لالتقاط كلمات التنبيه، التي تمت برمجتها للتعرف عليها؛ ما يسمح لها بالاستجابة للأوامر الصوتية".