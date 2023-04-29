سلطان النيادي بعد "السير في الفضاء": "مهمتنا القادمة نحو القمر والمريخ"

غادر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية الجمعة، ليصبح بذلك أول مواطن عربي يسير في الفضاء، في حدث وصفته الإمارات بـ"التاريخي".

والنيادي (41 عاماً) هو رابع رائد فضاء من دولة عربية والثاني من الإمارات الذي يشارك في مهمة فضائية، لكنّه أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة.

وأفاد مركز محمد بن راشد للفضاء الإماراتي عبر موقعه الإلكتروني بأنّ النيادي نفّذ مرتدياً بدلة خاصة بالفضاء عليها علم الإمارات "أول عملية سير في الفضاء لرائد فضاء عربي على الإطلاق"، مشيراً إلى أنّ هذا الحدث يشكل "إنجازاً تاريخياً جديداً".

ووجه سلطان النيادي رسالة أخيرة، باللغة الإنجليزية، وذلك قبل عودته إلى المحطة وبعد انتهاء مهمته في "السير في الفضاء"، مقدما شكره لقادة دولة الإمارات ولوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لمنحهم إياه الثقة والفرصة.

وتابع في حديثه بالقول: "هذه أول مهمة سير في الفضاء عربية، لكنها قطعا لن تكون الأخيرة".

وقدم، مستخدما اللغة العربية، الشكر لوالديه وعائلته ولدولة الإمارات والولايات المتحدة، مضيفا أن "هذه المهمة مجرد بداية لمهمات فضائية للمحطة نحو القمر والمريخ كذلك".