أستراليا تغرم غوغل 36 مليون دولار بسبب صفقات احتكارية

وافقت غوغل على دفع غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي (36 مليون دولار أمريكي) نتيجة توقيعها اتفاقيات مانعة للمنافسة مع أكبر شركتي اتصالات في أستراليا؛ ما تسبب في منع تثبيت محركات بحث منافسة على بعض الهواتف الذكية، وذلك بحسب ما أعلنته شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة وهيئة مراقبة المنافسة الأسترالية.

وأعلنت اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين، في بيان لها، أنها بدأت في اتخاذ إجراءات بالمحكمة الفيدرالية الأسترالية اليوم الاثنين ضد إدارة غوغل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومقرها سنغافورة.

وسوف تقرر المحكمة ما إذا كانت الغرامة التي تُقدّر بـ55 مليون دولار أسترالي (36 مليون دولار أمريكي) مناسبة.

وبموجب الاتفاقيات المانعة للمنافسة، والتي ظلت سارية لمدة 15 شهرًا حتى مارس من العام 2021، قامت "تيلسترا" و"أوبتوس" بتثبيت محرك بحث غوغل مسبقًا على هواتف أندرويد المباعة للعملاء، فيما تم استبعاد محركات البحث الأخرى.

وفي المقابل، حصلت شركتا الاتصالات على حصة من عائدات الإعلانات التي حققتها غوغل من هؤلاء العملاء.