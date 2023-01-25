التوأم الرقمي للأرض.. نموذج ذكي رباعي الأبعاد لدراسة الطقس

وتجمع خوارزميات الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من البيانات وتعالجها ثم ترسلها إلى برنامج حاسوبي تستخدمه شركة "بيكسار" الأمريكية المشهورة لصناعة الأفلام، بهدف إنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد.

وأوضحت مونتغومري: "بعد أن نشكل نموذجًا ثلاثي الأبعاد لطقس الأرض، نضيف البعد الرابع؛ وهو بعد الزمن، لنستطيع الانتقال في النموذج بين الماضي والمستقبل لمدة أسبوعين".