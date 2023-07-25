"تيك توك" تتيح المنشورات النصية لمستخدميها

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، إتاحة المنشورات النصية إلى جانب خدمة الصور والفيديو.

وقالت صحيفة "ذا هل" البريطانية، إن "تيك توك" بدأت كمنصة للفيديو القصير، إلا أنها أضافت لاحقًا دعمًا للصور والآن تضيف منشورات نصية لتنافس تويتر وثريدز، إذ يبحث المستخدمون عن مكان جديد لنشر محتوى قائم على النص.

وأضافت الصحيفة، أن الخيار الجديد سيسمح للمبدعين بمشاركة قصصهم وقصائدهم وكلماتهم ومحتوياتهم المكتوبة الأخرى على المنصة؛ ما يمنحهم طريقة أخرى للتعبير عن إبداعاتهم.