"تيك توك" تتيح المنشورات النصية لمستخدميها
أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، إتاحة المنشورات النصية إلى جانب خدمة الصور والفيديو.
وقالت صحيفة "ذا هل" البريطانية، إن "تيك توك" بدأت كمنصة للفيديو القصير، إلا أنها أضافت لاحقًا دعمًا للصور والآن تضيف منشورات نصية لتنافس تويتر وثريدز، إذ يبحث المستخدمون عن مكان جديد لنشر محتوى قائم على النص.
وأضافت الصحيفة، أن الخيار الجديد سيسمح للمبدعين بمشاركة قصصهم وقصائدهم وكلماتهم ومحتوياتهم المكتوبة الأخرى على المنصة؛ ما يمنحهم طريقة أخرى للتعبير عن إبداعاتهم.
وأوضحت "الآن عندما تفتح صفحة كاميرا التطبيق، ستتمكن من الاختيار من بين ثلاثة خيارات: الصورة، والفيديو والنص، وبمجرد تحديد خيار النص، سيتم نقلك إلى صفحة إنشاء النص، حيث يمكنك كتابة المحتوى الخاص بك".
بعد ذلك يمكنك تخصيص سياقك عن طريق إضافة الأصوات ووضع علامات على الموقع وتمكين التعليقات، وستكون المنشورات النصية تفاعلية وديناميكية مثل أي فيديو أو منشور أو صورة، ويمكن أن يتضمن المنشور النصي مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك إضافة الأصوات والملصقات وعلامات التصنيف.
المصدر: "ذا هل" البريطانية