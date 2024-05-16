الذكاء الاصطناعي التوليدي يهدد طرق البحث التقليدية عبر الإنترنت

غيّر الذكاء الاصطناعي الطريقة التي نستخدم فيها الإنترنت، وبدأ تأثيره يظهر في كثير من المجالات، وآخرها طريقة قيامنا بالبحث عبر الشبكة.

وقبل حدث "OpenAI" للإعلان عن "ChatGPT-4o"، انتشرت شائعات مفادها أن الشركة كانت تستعد لإطلاق محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي ينافس غوغل، لكن الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI" سام ألتمان، وضع حدًا لهذه الشائعات، وربما في الوقت الحالي.

غير أن أسئلة كثير ما زالت مطروحة، بشأن الكيفية التي سيغير فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي طبيعة البحث على الإنترنت إلى الأبد مع اختيار المزيد من الأشخاص الوصول إلى المعلومات عبر أدوات مثل "ChatGPT".

كما أن أسئلة أخرى أثيرت، حول اختفاء آلية البحث التقليدي على الانترنت، خاصة من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تجربة أسهل بكثير

يعد متوسط تجربة البحث على الإنترنت أمرًا صعبًا في أحسن الأحوال، وبحال افتراض البحث عن أمر معين، من المحتمل أن يتم عرض المئات من نتائج البحث، حيث يتعين على المستخدم بعد ذلك التدقيق في أهمها، وتجنب جميع إشعارات ملفات تعريف الارتباط التي تظهر على كل موقع ويب للحصول على الإجابة البسيطة.

لكن عن طرح هذا السؤال على أداة مثل "ChatGPT" فإن المستخدم سيحصل على رد فوري، لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بمسح شبكة الإنترنت، ويوفر تجربة أسهل بكثير، وأقل إحباطًا للمستخدمين.