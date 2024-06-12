كيف تكشف زيف الصور والفيديوهات المعدلة بالذكاء الاصطناعي؟

تثير الصور والفيديوهات المحررة بواسطة الذكاء الاصطناعي القلق بشأن هذا المحتوى الذي بات ينتشر على الإنترنت، لكن ثمة تعليمات يمكن عند اتباعها التحقق من صدقها من عدمه.

تتحسن الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أكثر فأكثر، ولكن لا تزال هناك بعض العلامات التي يمكنك التحقق منها. فيمكن أن تكون الأطراف الزائدة والأنماط غير المتطابقة والأحرف غير الواضحة علامات على إنشاء المحتوى أو تحريره بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي الماضي كانت تكنولوجيا التزييف العميق بعيدة عن الكمال، وكانت تترك علامات واضحة على التلاعب. ولكن مع تحسن الذكاء الاصطناعي، أصبحت عملية اكتشاف ما هو مزيف أكثر صعوبة، والبحث عن أنماط غير طبيعية في مقاطع الفيديو المزيفة لم يعد مجديًا. على الرغم من ذلك، ما زال هناك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها.