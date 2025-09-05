"نقطة تحوّل".. تأثير متوقع لانضمام أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي

مع انضمام أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي العام المقبل، من المتوقع أن تزداد شعبية هذا النوع من الهواتف، وأن تعزز الشركة مبيعاتها.

والهواتف القابلة للطي ليست اختراعًا جديدًا، فقد طرحت كل من: غوغل، وسامسونغ، وهونور، هواتف قابلة للطي في السوق منذ عدة سنوات.

ولكن مع انضمام أبل إلى هذا القطاع العام المقبل، من المتوقع أن يكون عام 2026 نقطة تحول في صناعة الهواتف المحمولة.

مكانة راسخة

وفي الوقت الحالي، تحتل الهواتف القابلة للطي مكانة راسخة في سوق الهواتف الفاخرة.

والعام الماضي، شكلت الهواتف القابلة للطي حوالي 2% فقط من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية.

ووفقًا للأبحاث، من المتوقع ارتفاع المبيعات بنسبة 37% على أساس سنوي.

ويُعرف الشكل الأكثر شيوعًا للهواتف القابلة للطي - مثل سامسونغ جالاكسي فولد، أو هونو ماجيك، باسم الهواتف القابلة للطي الشبيهة بالكتب.

وزادت مبيعات هذه الهواتف بنسبة كبيرة، على الرغم من أنها لا تزال تُشكل سوى 1% فقط من إجمالي سوق الهواتف.

لكن هذه الأرقام جميعها قد ترتفع مع دخول أبل عالم الهواتف القابلة للطي في عام 2026، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لهاتف "آيفون فولد" وإصداره لم يتم الكشف عنها بعد.

الكل مستفيد

وتخشى العديد من العلامات التجارية المنافسة ضد شركة عملاقة في صناعة التكنولوجيا مثل أبل، لكن لا يبدو أن هنالك قلقاً من منافسة غير عادلة.

فالشركات أعلنت صراحة أن كل ما نريده هو استقطاب المزيد من المنافسين في هذا المجال لتشجيع المزيد من المستهلكين على تبني الأجهزة القابلة للطي.

وإذا عززت أبل السوق وساهمت في ازدهار مبيعات الأجهزة القابلة للطي، سيستفيد الجميع من هذا النوع من المنافسة.

النمو المتوقع

وأصبح العملاء أكثر حرصًا في طريقة شراء هواتفهم، حيث تستغرق دورات تجديدها وقتًا أطول من السابق، وأصبحت تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات الآن.

وبحسب الخبراء، على الرغم من تشبع سوق الهواتف الذكية وزيادة وعي المستهلكين بالبيئة، لكن لا يزال هناك مجال للنمو في هذه الصناعة.

ومع العلم أن الهواتف الذكية الفاخرة التي يزيد سعرها على 800 دولار تشكل الآن حوالي ثلث السوق، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأرقام في الارتفاع، حيث ستكون الهواتف القابلة للطي محركًا رئيسًا، ومن المتوقع أن تستحوذ على 10% من سوق الهواتف الفاخرة بحلول عام 2028.

وتتوقع الدراسات أن تصل مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي إلى ما يقرب من 4 ملايين هاتف سنويًا.