دراسة: بطاريات السيارات الكهربائية خزانات الطاقة في المستقبل

كشفت دراسة جديدة عن إمكانية استخدام بطاريات السيارات الكهربائية لتعزيز تخزين الطاقة في المستقبل، وضخ الكهرباء في الشبكة في أوقات الندرة أو تخزين الكهرباء خلال فترات ذروة الاستهلاك.

وتتمثل إحدى طرق المساعدة في حل مشكلة الحاجة المستمرة للطاقة في تعزيز سعة تخزين شبكات الكهرباء، بحيث لا يتم قطع إمدادات طاقة الشمس أو الرياح حتى في حالة عدم وجود إمدادات طاقة الشمس أو الرياح.

ووجدت دراسة جديدة أن بطاريات السيارات الكهربائية يمكن أن تساعد في تعزيز تخزين الشبكة على المدى القصير في أوقات زيادة الطلب أو انخفاض العرض، إما عن طريق إنشاء مخططات "من مركبة إلى شبكة" أو "الاستخدام الثاني".

وذكرت الدراسة أنه سيكون لتسخير هذه الإمكانات آثار حاسمة على انتقال الطاقة، وقال الباحثون إن نهج "من مركبة إلى شبكة" سيسمح للسائقين بتوصيل بطاريات السيارات بالشبكة للتخزين القصير المدى عند الحاجة.