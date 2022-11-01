مستقبل مقابلات العمل يتحول إلى الواقع الافتراضي

يبدو أن مستقبل المقابلات الوظيفية في طريقه إلى التحول لمزيد من الاعتماد على التكنولوجيا، حيث طورت شركة بدي سوابس (Bodyswaps) ومقرها لندن، نظاما يحاكي مقابلة العمل باستخدام الواقع الافتراضي والمعزز وعالم الذكاء الاصطناعي.

وتحت عنوان "مقابلتك الوظيفية القادمة ربما تجرى عبر الواقع الافتراضي"، سلط موقع "بي بي سي" الضوء على التقنية الجديدة، مشيرًا إلى أنها تساعد كمًا واسعًا من الأشخاص الأكثر عرضة للتوتر، وأصحاب الخبرة القليلة في الاستعداد للمقابلة الوظيفية.

وفي الوقت الحالي، تجرى المقابلة بإحدى طريقتين: إما عن طريق مقابلة من أرض الواقع في مكتب مع مدير واحد أو أكثر، أو عن طريق مكالمة عبر برامج الاجتماعات مثل زووم، وفي كلتا الحالتين تكون محطمة للأعصاب.

لكن بفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي (AI) وتكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR)، أصبح بالإمكان من خلال النظام الذي طورته شركة بدي سوابس للمستخدمين الآن التدريب على مقابلة العمل عبر تقنية افتراضية لا يقتصر دورها على محاكاة بيئة المقابلة فحسب، ولكن أيضا تقديم النصائح لتحسين المهارات الشخصية (Soft skills).