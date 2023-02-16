أبل تطور هاتفًا قابلًا للطي يتيح التفاعل مع شاشات متعددة
كشفت براءة اختراع جديدة حصلت عليها شركة أبل الأمريكية أن لدى الأخيرة جهازًا قابلاً للطي في طور التصنيع حالياً يشابه فكرة هواتف "غالاكسي زي فليب" من سامسونغ.
وبحسب ما كشفت عنه براءة الاختراع فإن الجهاز الجديد من شأنه أن يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أجزاء متعددة من الهاتف الذكي لأداء مهام مختلفة.
وتصف براءة الاختراع الجديدة جهازًا من أبل قد يحتوي على جدار أمامي قد يكون مصنوعًا من الزجاج، وجدار خلفي متقابل، وجدران جانبية منحنية.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، ترددت الكثير من الشائعات بشأن إطلاق شركة أبل هاتف آيفون قابلاً للطي، وربما يكون التردد قد تلاشى هذه المرة.
وبحسب ما أشارت إليه التقارير، فإن شركة أبل أخرت إنتاج أول هواتفها القابلة للطي بسبب المشاكل التي تعاني منها الطرز الأخرى مثل التهشم والتضحية بالجودة.
وسيتم وضع الأزرار الافتراضية على جانبي الجهاز؛ مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في الكاميرا ومستوى الصوت وسطوع الشاشة وخيارات أخرى.
وتوفر أبل حلاً لمنع التشقق يتمثل في "ميزات تحمل الإجهاد مثل طبقات البوليمر المطبقة كطلاء على مناطق الفراش"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ولم يتم رؤية آيفون القابل للطي بعد، لكنه سيسمح لشركة أبل بالتنافس مع شركات مثل سامسونغ، التي تكافح حاليًا الادعاءات بأن الشاشات على "غالاكسي زي فولد 3" تتصدع "بلا سبب".
وتشير صور براءة الاختراع إلى أن الهاتف سيفتح رأسياً لتوفير شاشة ممتدة أكثر، مقارنة بالموديلات الأخرى التي تفتح أفقيًا لتشكيل جهاز يشبه الجهاز اللوحي.
وتأتي براءة اختراع أبل في نفس الوقت تقريبًا الذي تتعرض فيه سامسونغ لانتقادات بسبب هاتفها القابل للطي "غالاكسي زي فولد 3" والذي اشتكى بعض المستخدمين من تصدعه، حيث تؤثر الأضرار على منتصف الشاشة التي ينحني فيها الهاتف عند الفتح والإغلاق.