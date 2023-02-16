أبل تطور هاتفًا قابلًا للطي يتيح التفاعل مع شاشات متعددة‎‎

كشفت براءة اختراع جديدة حصلت عليها شركة أبل الأمريكية أن لدى الأخيرة جهازًا قابلاً للطي في طور التصنيع حالياً يشابه فكرة هواتف "غالاكسي زي فليب" من سامسونغ.

وبحسب ما كشفت عنه براءة الاختراع فإن الجهاز الجديد من شأنه أن يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أجزاء متعددة من الهاتف الذكي لأداء مهام مختلفة.

وتصف براءة الاختراع الجديدة جهازًا من أبل قد يحتوي على جدار أمامي قد يكون مصنوعًا من الزجاج، وجدار خلفي متقابل، وجدران جانبية منحنية.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، ترددت الكثير من الشائعات بشأن إطلاق شركة أبل هاتف آيفون قابلاً للطي، وربما يكون التردد قد تلاشى هذه المرة.

وبحسب ما أشارت إليه التقارير، فإن شركة أبل أخرت إنتاج أول هواتفها القابلة للطي بسبب المشاكل التي تعاني منها الطرز الأخرى مثل التهشم والتضحية بالجودة.