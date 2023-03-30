ابتكار روبوتات من عضلات اصطناعية قابلة للتحلل

صمم باحثون من معهد "ماكس بلانك" للأنظمة الذكية في ألمانيا، بالتعاون مع جامعة "يوهانس كبلر" النمساوية، وجامعة "كولورادو بولدر" الأمريكية، روبوتات مرنة مستدامة مكونة من عضلات اصطناعية قابلة للتحلل الحيوي بالكامل.

واستخدم الباحثون "الجيلاتين" والزيت والبلاستيك الحيوي لصناعة ألياف عضلية اصطناعية، تستطيع تحريك قبضة روبوتية.

ويمكن توظيف الروبوتات الحيوية الجديدة للاستخدام لمرة واحدة، وأداء مهمات مثل جمع النفايات، مع إمكانية التخلص منها بعد انتهاء المهمة في مكبات إعادة التدوير وإدخالها في منتجات السماد النباتي العضوي المكرر من النفايات الحيوية، لتتحلل حيويا خلال 6 أشهر.