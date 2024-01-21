أمازون تسعى لتطوير نسخة مدفوعة من "أليكسا"؟
ذكرت تقارير متخصصة أن شركة "أمازون" تسعى لطرح نسخة محسّنة من مساعدها الصوتي الذكي "أليكسا" اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون النسخة المُعدّلة مدفوعة.
وستعتمد النسخة المُعدّلة، وفقًا لما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، على نموذج لغة كبير جديد لتحسين أدائها، لافتًا أن الشركة تخطط لإطلاق نسختها المطورة من "أليكسا" باسم "أليكسا بلس" منتصف العام الجاري.
ورجح الموقع أن لا تقدم النسخة المطورة الكثير من الإضافات لعملاء "أمازون"، التي عرضت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي معاينة لأبرز الإضافات، التي منها إصدار أوامر متعددة في جملة واحدة.
وأشار الموقع إلى أن التشغيل التجريبي لا يسير كما هو مخطط له حتى الآن؛ إذ إن النسخة المطورة من "أليكسا" تميل إلى تقديم إجابات غير دقيقة.
وبين أن "أمازون" ستفرض رسوما شهرية مقابل استخدام النسخة المطورة من "أليكسا"؛ وذلك من أجل تغطية التكاليف المرتفعة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.