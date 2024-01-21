أمازون تسعى لتطوير نسخة مدفوعة من "أليكسا"؟

ورجح الموقع أن لا تقدم النسخة المطورة الكثير من الإضافات لعملاء "أمازون"، التي عرضت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي معاينة لأبرز الإضافات، التي منها إصدار أوامر متعددة في جملة واحدة.

وأشار الموقع إلى أن التشغيل التجريبي لا يسير كما هو مخطط له حتى الآن؛ إذ إن النسخة المطورة من "أليكسا" تميل إلى تقديم إجابات غير دقيقة.

وبين أن "أمازون" ستفرض رسوما شهرية مقابل استخدام النسخة المطورة من "أليكسا"؛ وذلك من أجل تغطية التكاليف المرتفعة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.