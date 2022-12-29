الحصاد التقني.. أهم الاكتشافات العلمية المذهلة لعام 2022

كان أول اختبار في العالم لتقنية تخفيف التأثير الحركي، باستخدام جسم لصرف كويكب لا يشكل أي تهديد للأرض، وتعديل مداره، وقبل الاصطدام، ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا في مواجهة الكائنات الفضائية العدائية مستقبلًا.

أقدم أحفورة ديناصور في أفريقيا

اكتشف علماء الحفريات "مبيريسوروس راثي" Mbiresaurus raathi، وهو أقدم ديناصور تم العثور عليه في أفريقيا حوالي 6 أقدام، ووزنه من 20 إلى 65 رطلًا وجاب زيمبابوي منذ 230 مليون سنة.

وكشف تحليل الحفريات أنه كان نوعًا من الصربودومورف، أحد أقارب الصربود، الذي كان يسير على 4 أرجل، وله أسنان خشنة وعنق طويل وذيل، واكتشف خلال بعثتين، في عامي 2017 و 2019، إلى وادي زامبيزي.

ويرجح أن هذا الديناصور من أكلة اللحوم التي تتغذى بالنباتات والحيوانات الصغيرة والحشرات، وهو من ذات السلالة نفسها التي شملت فيما بعد الديناصورات العملاقة طويلة العنق.