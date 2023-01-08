ابتكار أول جرار في العالم يعمل بوقود من روث المواشي

ويعمل الجرار الرائد بقدرة 270 حصانًا على الوقود المأخوذ من روث المزارع، ويقال إنه يتناسب مع أداء الإصدارات القياسية التي تعمل بالديزل.

وتتمثل التقنية التي يعمل بها الجرار من خلال جمع المخلفات الثانوية، من قطيع صغير يصل إلى 100 بقرة في وحدة تخزين الميثان الحيوي في المزرعة.