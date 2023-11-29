"غوغل" تدشن أكبر مركز للأمن السيبراني في أوروبا‎

دشّنت شركة غوغل، الأربعاء، في ملقة جنوب إسبانيا، أكبر مركز للأمن السيبراني لها في أوروبا، سيتولى تطوير أدوات لمكافحة التهديدات السيبرانية بالتعاون مع مؤسسات وشركات أوروبية، على ما أعلنت المجموعة الأميركية.

وفي ظل الزيادة الحادة في الهجمات الإلكترونية في كل أنحاء العالم، أطلقت "غوغل" العمل في مركزها الثالث للأمن السيبراني في أوروبا، بعد مركزَي ميونيخ المتخصص في السرية، ودبلن المخصص للمحتوى.

ولاحظ كِنت ووكر مسؤول الشؤون العامة في "غوغل"، في تصريح لوسائل الإعلام، أن "الهجمات الإلكترونية العالمية زادت بنسبة 38% عام 2022، وأصبح المتسللون أكثر عدوانية ويحاولون أيضاً زعزعة استقرار الديمقراطية، ولهذا السبب ينبغي التعاون على المستوى الدولي".

ويفتقر الاتحاد الأوروبي إلى 500 ألف خبير، ولا تستطيع 46 في المئة من الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة توظيف واحد، مع أن 43 في المئة منها تعرّضت لهجمات إلكترونية.