تحسّن تجربة المستخدم.. 4 ترقيات جديدة من ميتا لنظارات راي-بان

يستمر الحماس حول وصول نظارات ميتا الذكية المستقبلية "هايبر نوفا" المعروفة أيضًا باسم سيليست، التي يقال إنها ستضيف شاشة عرض صغيرة في إحدى العينين وسوارًا عصبيًا للتحكم في النظارة.

ومن المتوقع أن سعر هذه النظارات سيبلغ حوالي 800 دولار أمريكي، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر ميتا كونيكت في 17 سبتمر/ أيلول. وبحسب التسريبات، تستعد ميتا لبيع ما بين 150 ألف و200 ألف وحدة من نظارات هايبر نوفا خلال العامين المقبلين.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مارك زوكربيرغ، أشار إلى أن ميتا ستطلق العديد من منتجات النظارات الذكية هذا الخريف، وستحسن نموذج نظاراتها الذكية الحالية.

ومن بين التحسنات التي ستحصل عليها النظارة:

مضاعفة عمر البطارية

بحسب "راي بان ميتا" فإن عمر بطارية النظارة الذكية يصل إلى 4 ساعات. مع ذلك، إذا أوقفت خاصية الاستماع الدائم لرسالة "مرحبًا ميتا"، يمكنك زيادة هذا العمر بشكل ملحوظ.

وهذا صحيح إذا كنت تستخدم النظارات الذكية غالبًا للمكالمات الهاتفية، والاستماع إلى الصوت، وربما بعض رسائل الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، بمجرد البدء بالتقاط العديد من الصور وتسجيل مقاطع فيديو متعددة، يمكن أن تنفد البطارية تمامًا في غضون ساعة إلى ساعتين.

وبالطبع، يمكنك إعادة وضعها في العلبة وشحنها إلى 50% في حوالي 20 دقيقة أو شحنها بالكامل في ما يزيد قليلًا عن ساعة. وتدّعي ميتا أنه يمكنك شحن النظارات 8 مرات كاملة من علبة مشحونة بالكامل.

التقاط صور أفقية

كانت المفاجأة السارة في نظارات "راي بان ميتا" عند إطلاقها في العام 2023 هي جودة الصور ومقاطع الفيديو، التي أصبحت في النهاية تعادل كاميرا الهاتف الذكي قبل 3-4 سنوات. بمعنى آخر، شيء يشبه كاميرا آيفون 11 أو 12. مع ذلك هناك عيب في الكاميرا، وهو أنها تلتقط الصور فقط في الوضع الرأسي أو ما يعرف بالبورتريه.

بالتأكيد، يمكنك تحقيق ذلك ببساطة عن طريق تحريك رأسك 90 درجة عموديًا على الأرض ثم الضغط على زر الغالق. لكن لا أحد يرغب في القيام بذلك طوال الوقت، وهو ما يفسد الغرض من وجود كاميرا خفية.

لكن يبدو أن نظارة "راي-بان" القادمة ستحصل على ميزة التصوير الأفقية للصور ومقاطع الفيديو. وسيزيد هذا بشكل كبير من سهولة استخدام هذه النظارات الذكية وفائدتها في التقاط المحتوى.

تدوين الملاحظات الصوتية

من الميزات غير المتوفرة حاليًا في نظارات "راي-بان" الذكية، خيار تسجيل ملاحظة صوتية سريعة. ومن المتوقع أن تعزز ميتا هذه الميزة بأداة "Meta AI"، حيث ستتمكن من التحدث وتحويل الكلام إلى نص وحفظ الصوت والنص في ملاحظة يمكنك الوصول إليها بسهولة على هاتفك في وقت لاحق.

تحسين جودة الكاميرا

وتتميز كاميرا نظارات "راي-بان ميتا" بدقة 12 ميجابكسل، وتلتقط صورًا بنسبة عرض إلى ارتفاع 3×4 بدقة 3024 × 4032 بكسل. كما تلتقط مقاطع فيديو بجودة 1080 بكسل تقريبًا ودقة 1376 × 1840 تقريبًا. وعند إطلاقها العام 2023، كانت جودة الكاميرا جيدة.

مع ذلك، شهدت كاميرات الهواتف تطورات كبيرة خلال العامين الماضيين. وقد واجه من التقطوا الكثير من الصور ومقاطع الفيديو باستخدام نظارات "راي-بان ميتا" قيودًا في مستشعر الكاميرا القديم خاصة في الإضاءة المنخفضة.

وبما أن نظارات "راي-بان ميتا" أُطلقت مؤخرًا بدقة فيديو 3K، فإن هذا يبشّر بأن الجيل الثالث منها سيقدّم فيديوهات بدقة 4K على الأقل.