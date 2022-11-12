العثور على حطام مكوك الفضاء "تشالنجر" بعد 37 عامًا من انفجاره
اكتشف غواصون قطعة من حطام مكوك الفضاء "تشالنجر" التابع لوكالة "ناسا" الأمريكية، الذي كان قد سقط في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا.
ويأتي العثور على بقايا المكوك بعد ما يقرب من 37 عامًا على انفجار المركبة بعد 73 ثانية من الطيران، ومقتل رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعثر على الحطام عناصر من طاقم الغوص الوثائقي في قناة History شاركوا لقطات من الاكتشاف مع وكالة الفضاء الأمريكية، لأن المكوك الفضائي كان بالقرب من ساحل فلوريدا.
وأكدت وكالة "ناسا" أن القطعة التي عثر عليها هي جزء من الدرع الحراري في "تشالنجر"، مما يمثل "أول اكتشاف للحطام" من مركبة 1986 منذ أكثر من 25 عامًا، كما أعلنت القناة على تويتر.
وقال مايكل سيانيلي، مدير وكالة ناسا الذي أثبت مصداقية الواقعة، إن قلبه تخطى إيقاعه أثناء مشاهدة لقطات الطاقم، حيث عادت المشاعر التي كان يشعر بها في ذلك التاريخ المشؤوم.
وكان "تشالنجر" خسارة تكبدها الملايين من جميع أنحاء العالم في 28 يناير، حيث أقلع 7 رواد فضاء في المركبة التي تعطلت على الفور، وتفككت على ارتفاع 46000 قدم فوق المحيط الأطلسي.
وكان طاقم الغوص، الذي كان يبحث في البداية عن بقايا طائرة من حقبة الحرب العالمية الثانية، يصور مقطعًا للفيلم الوثائقي القادم لقناة التاريخ "مثلث برمودا: في المياه الملعونة"، المقرر بثه في 22 نوفمبر، عندما لاحظوا قطعة حديثة من الهيكل مدفونة في الرمال.
وكانت القطعة مصنوعة من مربعات مقاس ثماني بوصات، والتي أكدت ناسا أنها أجزاء لحماية الدرع الحراري.
وقال سيانيلي إن الفيديو تحت الماء قدم "أدلة واضحة ومقنعة".
ويبلغ ارتفاع القطعة أكثر من 15 قدمًا في 15 قدمًا، ولكن من المحتمل أن تكون أكبر بسبب دفن الكثير منها في قاع المحيط.
وتم العثور على ما يقرب من 118 طنًا من حطام "تشالنجر" منذ الحادث، وهو ما يمثل حوالي 47% من سيارة بأكملها، بما في ذلك أجزاء من معززين للوقود الصلب وخزان وقود خارجي.
ولا يزال معظم الحطام الذي تم العثور عليه مدفونًا في صوامع الصواريخ المهجورة في محطة كيب كانافيرال الفضائية.
والاستثناء هو لوحة مكوك على الجانب الأيسر معروضة في مجمع زوار مركز كينيدي للفضاء، إلى جانب إطار نافذة قمرة القيادة المتفحم من المكوك كولومبيا، الذي تحطم فوق تكساس أثناء العودة في عام 2003؛ مما أسفر عن مقتل 7 رواد فضاء.
وقال بيل نيلسون، مدير ناسا، في بيان: "يمنحنا هذا الاكتشاف فرصة للتوقف مرة أخرى، والارتقاء بإرث الرواد السبعة الذين فقدناهم، والتفكير في كيفية تغيير هذه المأساة لنا".
وأضاف: "في وكالة ناسا، القيمة الأساسية للسلامة هي - ويجب أن تظل إلى الأبد - أولويتنا القصوى، خاصة وأن مهامنا تستكشف المزيد من الكون أكثر من أي وقت مضى".
وبدأت كارثة مكوك الفضاء تشالنجر في الليلة السابقة للإطلاق، حيث أثرت درجات الحرارة المنخفضة على سلامة حلقات الصواريخ O التي كانت تجمع أقسام التعزيز معًا، وتحتوي على وقود الصواريخ.
وحاول المهندسون تحذير وكالة ناسا من تنفيذ الإطلاق بسبب الطقس البارد بعد صقيع طوال الليل، لكن تم نقضها.
وبعد لحظات من الإقلاع، بدأ الدخان يتدفق من أقسام التعزيز؛ ما أدى إلى لهب صغير نما بسرعة وتسبب في انفجار الصاروخ في الجو.
ويعتقد أن الطاقم الذي كان على متنه نجا من الانفجار الأولي، لكن السرعة النهائية لسقوط المكوك مرة أخرى في المحيط بسرعة تزيد عن 200 ميل في الساعة كانت قاتلة.
وسقطت القطع الباقية على الأرض على بعد حوالي 12 ميلًا فوق المحيط الأطلسي، ووصلت إلى سرعة نهائية تزيد عن 200 ميل في الساعة.
وللعلم، فقد استغرق الهبوط النهائي أكثر من دقيقتين.