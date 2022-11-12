العثور على حطام مكوك الفضاء "تشالنجر" بعد 37 عامًا من انفجاره‎‎

اكتشف غواصون قطعة من حطام مكوك الفضاء "تشالنجر" التابع لوكالة "ناسا" الأمريكية، الذي كان قد سقط في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا.

ويأتي العثور على بقايا المكوك بعد ما يقرب من 37 عامًا على انفجار المركبة بعد 73 ثانية من الطيران، ومقتل رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعثر على الحطام عناصر من طاقم الغوص الوثائقي في قناة History شاركوا لقطات من الاكتشاف مع وكالة الفضاء الأمريكية، لأن المكوك الفضائي كان بالقرب من ساحل فلوريدا.

وأكدت وكالة "ناسا" أن القطعة التي عثر عليها هي جزء من الدرع الحراري في "تشالنجر"، مما يمثل "أول اكتشاف للحطام" من مركبة 1986 منذ أكثر من 25 عامًا، كما أعلنت القناة على تويتر.

وقال مايكل سيانيلي، مدير وكالة ناسا الذي أثبت مصداقية الواقعة، إن قلبه تخطى إيقاعه أثناء مشاهدة لقطات الطاقم، حيث عادت المشاعر التي كان يشعر بها في ذلك التاريخ المشؤوم.