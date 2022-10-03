تقرير: "أبل" ستطلق حواسيب "ماك" هذا الشهر دون حفل

كشف تقرير جديد عن خطط شركة ”أبل“ لطرح أجهزة جديدة خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ومن بينها حواسيب ماك الشخصية، وذلك دون إقامة أي فعاليات أو حفلات رسمية، فيرجح التقرير اكتفاء أبل بإصدار بيان صحفي وإجراء بعض التحديثات على متن موقعها الرسمي.

وأشار تقرير لوكالة ”بلومبيرغ“ إلى أن إستراتيجية أبل لفعاليات العام الجاري كان آخرها حفل إطلاق آيفون 14 مطلع الشهر الماضي، والذي شهد طرح أبل لعائلة هواتفها الجديدة وساعتها الذكية أبل ووتش 8 وكذلك الإصدار الرياضي المطور من الساعة أبل ووتش ألترا، بجانب طرح الجيل الثاني من سماعات أبل اللاسلكية أبل آيربودز برو 2.

وكانت ”أبل“ عقدت مؤتمرين مطلع العام الجاري، الأول في آذار/ مارس والذي كان شهد طرح الجيل الثالث من هاتف آيفون SE، وكذلك آيباد اير 5 ومعالج M1 Ultra، إلى جانب عائلة منتجات ستوديو المتمثلة في وحدة المعالجة القوية ماك ستوديو وشاشة ستوديو ديسبلاي، بينما كان المؤتمر الثاني هو السنوي الخاص بالمطورين WWDC 2022 والذي شهد الكشف للمرة الأولى عن iOS 16.

ووفق تقرير بلومبيرغ، فإن أبل من المتوقع أن تقدم منتجات جديدة تتمثل في أجهزة آيباد وماك وأبل تي في جديدة خلال تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، فعلى مستوى الأجهزة اللوحية من المنتظر قدوم إصدارين: آيباد برو بقياسات للشاشة 11 بوصة و12.9 بوصة، إلى جانب إصدارين لحواسيب ماك بوك برو بشاشات 14 بوصة و16 بوصة، بالإضافة لأجهزة ماك ميني المكتبية العاملة بمعالج أبل الأحدث Apple M2، إلى جانب إصدار جديد من جهاز أبل تي في بذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، ومعالج جديد A14.

كما قدم التقرير معلومات حول اختبارات أبل لتقديم مستشعر بصمة الإصبع TouchID مباشرة أسفل زجاج الشاشة، إلا أن التقرير استبعد احتمالية قدوم الميزة مع آيفون 15 العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن أبل تعمل على تطوير إصدار جديد من عائلة هواتف آيفون منخفضة التكلفة آيفون SE لتكون مزودة بمستشعر للبصمة، ويتم تضمينه مباشرة داخل زر التشغيل، إلا أنه لا توجد أي معلومات حول الموعد المتوقع لطرحه في الأسواق.