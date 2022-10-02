أبل تكشف سبب فشل ميزة "اكتشاف الاصطدام" في بعض تجارب التحطم

مع الإعلان عن تشكيلة ”أيفون 14″، أعلنت شركة أبل أن أجهزتها الجديدة مزودة بأجهزة استشعار وتقنية يمكنها اكتشاف ما إذا كان المستخدم قد تعرض لحادث سيارة.

وتؤكد أبل أن ”أيفون 14 برو“ يمكن أن يكتشف تعرّضك لحادث سيارة خطير فيتصل بخدمات الطوارئ، ثم يبلغ الأشخاص الذين حددتهم كجهات اتصال للطوارئ.

وعند التعرض لأي تصادم أو حادث عنيف، سيعرض هاتف أيفون الذي سيكون مع الشخص المتعرض للحادث، خيار الاتصال بخدمات الطوارئ، وسيقوم بالاتصال تلقائيًا إذا لم يستجب المستخدم.

وتعاونت جوانا ستيرن من صحيفة ”وول ستريت جورنال“ مع سائق في ميشيغان لاختبار ما إذا كان بإمكانهم جعل أيفون الجديد يطلق ميزة الأمان. وتم وضع هاتفين من أبل وغوغل في السيارة، وكانت ساعة ”أبل ووتش ألترا“ مربوطة بمعصم السائق.

وتم وضع هاتفيْ ”أيفون 14 برو ماكس“ و ”بيكسل 6“ في مركبة مهملة كانت ستتحطم، وتضمن الاختبار صدم سيارة يقودها سائق محترف بأخرى متوقفة ومعرفة الأجهزة التي أدت إلى اكتشاف الأعطال.

بعد تحطم المركبات ورؤية نتائج مختلطة من أجهزة أيفون وبكسل، تواصلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ مع شركة أبل للتعليق.

وقال متحدث باسم شركة أبل إن ظروف الاختبار في ساحة الخردة لم توفر إشارات كافية لجهاز أيفون لتشغيل الميزة في السيارات المتوقفة.

لا تستطيع ميزات اكتشاف الأعطال في كل من غوغل وأبل اكتشاف جميع أنواع الأعطال، حتى أن هناك حق إخلاء مسؤولية ضمن إعداد اكتشاف الأعطال على أجهزة أيفون الجديدة يقول ذلك بالضبط.

ومع ذلك، في جميع الحالات، يجب أن تكون الأجهزة قادرة أولاً على اكتشاف أنها في مركبة متحركة، بما في ذلك بعض أو كل الإشارات المذكورة أعلاه.