أمازون تطلق أول قارئ إلكتروني مع قلم يتفاعل مع النصوص والملفات

أطلقت شركة أمازون أول قارئ إلكتروني من إنتاجها مع قلم يمكنه التفاعل مع النصوص والملفات للتعليق على المحتوى ورسم الخرائط في الهوامش، وغيرها من الإمكانيات.

ويأتي القارئ الإلكتروني الذي أطلقت عليه أمازون اسم Kindle Scribe وكشفت عنه مؤخراً، ليكون أول جهاز من سلسلة كيندل من أمازون، بقلم ضوئي مع رأس تفاعلية.

ويتميز القارئ الإلكتروني الرفيع مقاس 0.22 بوصة بشاشة ”خالية من التوهج“ مقاس 10.2 بوصة ”تبدو وكأنها ورقة حقيقية“، بينما يتيح القلم الخالي من البطارية، والذي يتم توصيله مغناطيسيًا بجانب الجهاز، للمستخدمين إضافة ملاحظات مكتوبة بخط اليد إلى الكتب والوثائق.

وقال إريك سارنيو المسؤول في الشركة: ”هذا الجهاز هو أفضل جهاز كيندل قمنا ببنائه على الإطلاق، مما يخلق تجربة قراءة وكتابة تبدو وكأنها ورقة حقيقية“.

وتابع: ”بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر جميع مزايا كيندل التي يعرفها العملاء ويحبونها مثل ملايين الكتب حسب الطلب، والخطوط القابلة للتعديل، وميزات القراءة المتميزة، وأسابيع وأسابيع من عمر البطارية، مع الاستفادة من شاشة كبيرة وجميلة“.

ويتميز القلم بكونه عديم البطارية، لذلك لا يحتاج أبدًا إلى الشحن، بينما يستمر القارئ الإلكتروني نفسه عدة أسابيع بشحنة واحدة، ”مما يجعله رفيقًا مثاليًا يمكن اصطحابه إلى أي مكان“، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“.

وقالت أمازون إن الملاحظات التي سيتم تدوينها على Kindle Scribe سيتم حفظها تلقائيًا ونسخها احتياطيًا على السحابة مجانًا، وستكون متاحة أيضًا في أوائل عام 2023 عبر تطبيق Kindle.

وكما هو الحال مع جميع أجهزة قراءة كنيدل الإلكترونية، يأتي Kindle Scribe مع إمكانية الوصول إلى متجر كيندل، والذي يتيح الوصول إلى ملايين الكتب.

القارئ الجديد من أمازون سيباع مقابل نحو 368 دولارا أمريكيا، وسيكون متاحاً في الأسواق بحلول 30 نوفمبر المقبل.