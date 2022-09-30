رسميا.. "تويتر" تطلق خيار تعديل التغريدات لمستخدمي "Twitter Blue"

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي ”تويتر“ رسميا؛ ميزة تعديل التغريدات التي طال انتظارها، بعد الكشف عن اختبارها داخليا من جانب موظفي المنصة في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المقرر أن تكون هذه الميزة حصرية لمشتركي خدمة ”Twitter Blue“ المدفوعة في الوقت الحالي، وتأتي هذه الميزة بعد سنوات من طلب المستخدمين خيارا لتعديل تغريداتهم.

ونشرت ”Twitter Blue“ تغريدة على المنصة، كتبت فيها: ”هذا اختبار للتأكد من عمل زر التعديل، و سنخبرك كيف ستسير الأمور“.

وتم اختبار الميزة مع مستخدمي الخدمة المحددين في جميع أنحاء العالم.

وتحتوي أول تغريدة تم تحريرها على أيقونة قلم تظهر بالأسفل مع الوقت الذي تم فيه تحرير التغريدة لآخر مرة.

وعند النقر على زر ”آخر تعديل“، فإنه يعرض السجل الذي يتضمن رؤية التغريدة الأصلية المعدلة.

وطرحت المنصة خيار التعديل خلال 30 دقيقة بعد نشرها لأول مرة، ويحق للمستخدمين تعديل التغريدة مثلما يشاء خلال هذا الوقت.

وتمنح التغريدة التي تم تحريرها المستخدمين خيار الاطلاع على سجل التعديل والذي يشمل ما تم إجراؤه ومتى تم إجراء جميع التغييرات.

ويعد السبب وراء قيام ”تويتر“ بتحديد مدة 30 دقيقة بدلاً من السماح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم متى رغبوا في ذلك، هو ضمان عدم تغيير سياق التغريدات بانتظام.

وعلى الجانب الأخر، يأمل المستخدمون في أن تنتقل هذه الميزة إلى المنصة الأساسية.

وتشير التقارير إلى أنه من الممكن توفير الميزة للمستخدمين الآخرين في غضون بضعة أشهر أو سنوات.

ولكن نظرًا للتحركات البطيئة من جانب ”تويتر“ في بعض الأحيان فيما يخص الميزات الجديدة، يخشى المستخدمون من أن يقتصر خيار تحرير التغريدات على مستخدمي ”Twitter Blue“ فقط.

يشار إلى أن هذه الخدمة تتوافر في بلدان مثل الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا مقابل رسوم شهرية قدرها 4.99 دولار.