تقنية جديدة لمراقبة سلوك السائقين خلف عجلة القيادة

طورت شركة ”هارمان إنترناشيونال“ للأجهزة الصوتية، نظام ذكاء اصطناعي قادرًا على اكتشاف سلوكيات السائق ومساعدته على القيادة بشكل أكثر أمانًا.

وتقدم الشركة التي تقف وراء العلامات التجارية الصوتية الشهيرة مثل ”هارمان كاردون“ وJBL و AKG وغيرها، منصة Ready Care التي سيتم تقديمها لشركائها من مصنعي أجزاء السيارات، كجزء من نظام المعلومات والترفيه الخاص بها.

ويعد نظام ”Ready Care“ مجموعة من الحلول التي يمكن أن تعمل معًا أو بشكل مستقل لتحسين السلامة وتقليل إجهاد السائق.

وأوضحت شركة ”هارمان إنترناشيونال“، أن التقنية تقيس العبء المعرفي للسائقين في الوقت الفعلي، وتستجيب بتدخلات مخصصة للتنبيه على الإلهاء والنعاس وحتى القلق.

وتوفر التقنية أيضًا الأمان والتوجيه المتقدم والمزيد من إجراءات الراحة للعملاء أو السائقين.

وتستطيع التقنية قياس نشاط عين السائق ومزاجه، باستخدام كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء ذات إضاءة نشطة تراقب وجه السائق في بيئات الإضاءة المنخفضة والعالية.

ومن خلال تعابير الوجه والنظرات وحركة الجفون وما إلى ذلك، يُنشئ النظام فهرسًا للبيانات في الوقت الفعلي، يسمح له بتنبيه السائقين عند حدوث ظروف معينة.

ويتوافق النظام مع أنظمة الملاحة المختلفة، ويمكنه توفير مسارات خالية من الإجهاد بفضل قدرته على اكتشاف عوامل الإجهاد في الوقت الفعلي، مثل الاختناقات المرورية.

وقال أرمين برومرسبرجر، نائب الرئيس الأول لإدارة منتجات السيارات في ”هارمان إنترناشيونال“: ”تظل السلامة مصدر قلق كبير للعملاء عند التفكير بشراء سيارة جديدة، والآن مع Ready Care، يمكن لمصنعي المعدات تحسين سلامة السيارة بطريقة جديدة“.

وأوضح برومرسبرجر أن ”Ready Care هو في الأساس نظام مساعد آلي، حيث يستشعر متى يمكن أن تتحول الملهيات إلى مواقف خطيرة ويتدخل لمنعها، وستكون هذه أول مرة يمكن فيها للمركبة بطريقة ما، أن تعرف ما يفكر فيه السائق“.