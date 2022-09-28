"Unison".. تطبيق جديد من "إنتل" لمزامنة الهواتف على أجهزة الكمبيوتر‎‎

أعلنت شركة ”إنتل“ الأمريكية للتكنولوجيا عن تطبيق جديد خاص بها يعمل على مزامنة هواتف ”آيفون“ و“أندرويد“ مع أجهزة الكمبيوتر بشكل أكثر سهولة.

وقالت الشركة – وهي متخصصة في تكنولوجيا صناعة المعالجات والرقائق الخاصة بأجهزة الكمبيوتر – إن تطبيق ”يونيسون –Unison“ الجديد يهدف إلى توصيل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل على أنظمة ”إنتل“ بالهواتف الذكية ”بسلاسة“.

وأضافت الشركة أنه بهدف توفير ”عملية إقران بسيطة“، سيسمح تطبيق ”يونيسون“ لأجهزة الكمبيوتر بتكرار ”أربع ميزات رئيسية“ للهاتف المتصل. وبمعنى آخر، يمكن للمستخدم الرد وإجراء المكالمات؛ ومشاركة الصور والملفات (ستظهر الصور الملتقطة بالهاتف في ”معرض“ معين عبر التطبيق على جهاز الكمبيوتر).

كما يمكن للمستخدم أيضاً إرسال واستقبال النصوص وتلقي (وفي بعض الحالات الرد على) الإشعارات التي يتلقاها الهاتف. وفي حال إغلاق تطبيق ”يونيسون“، سوف ينتقل المستخدم إلى مركز إشعارات ”ويندوز“ التقليدي.

وفي هذا الصدد، نقل موقع ”ذا فيرج“ التقني عن جوش نيومان، نائب رئيس قسم ”ابتكار الأجهزة المحمولة“ بالشركة الأمريكية، قوله: ”الهدف من التطبيق الجديد هو منح مستخدم أي جهاز كمبيوتر ميزة عدم الاضطرار إلى اختيار هواتفه الذكية بناءً على جهاز الكمبيوتر الذي يمتلكه (وبالأخص أجهزة أبل)“.

وأضاف نيومان: ”أولئك الذين لديهم هاتف آيفون أو آخر يعمل بنظام أندرويد، سيكونون قادرين الآن على التمتع بمزايا بالتطبيق. عندما يكون المستخدم على الكمبيوتر المحمول الخاص به، وقد تلقى إشعارات أو رسائل نصية على هاتفه، سيتمكن من رؤيتها جميعاً على الكمبيوتر دون التأثير على تجربته أو تشتيته“.

وأوضح نيومان أن مستخدمي نظام ”iOS“ (آيفون) قد يرون ”اختلافات طفيفة“ من تجربة مالكي هواتف ”أندرويد“ الذين يستخدمون تطبيق ”يونيسون“، لكنه أكد أن معظم القدرات الأساسية ستكون هي نفسها على النظامين.

وتابع نيومان، في هذا الشأن، أنه بشكل أساسي، لن يتمكن مالكو هواتف ”آيفون“ من الوصول إلى بعض ميزات المراسلة الأكثر تقدمًا، بما في ذلك المراسلة الكاملة المتعددة الأطراف، على عكس مستخدمي ”أندرويد“.

وأردف نيومان: ”قد يختلف أيضًا المقدار الذي يمكن لمستخدمي التطبيق فعله مع إشعارات معينة من تطبيقات الجهات الخارجية بناءً على الطريقة التي تتصرف بها إصدارات iOS وأندرويد من تلك التطبيقات“.

وأوضح نيومان أن التطبيق سيكون له إصدار محدود إلى حد ما في البداية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاقه العام الجاري على أجهزة كمبيوتر محمولة تعمل بنظام ”إنتل إيفو – Intel Evo“ مع معالجات الجيل الثاني عشر الخاصة بشركة ”إنتل“ وخاصة على أجهزة ”آيسر“ و“إتش بي“ و“لينوفو“، العام الجاري.