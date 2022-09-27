دون بطارية.. كاميرا لاسلكية تصل لأعماق لم يصلها إنسان

طور باحثون من معهد ”ماساتشوستس للتقنية“ الأمريكي، آلة تصوير لاسلكية تعمل دون بطارية، وتفوق كفاءتها في استهلاك الطاقة 100 ضعف آلات التصوير التقليدية؛ ما يسمح لها بالعمل في أعماق سحيقة في البحار لم يصلها الإنسان من قبل.

وتستطيع الكاميرا المبتكرة أن تلتقط صورًا ملونة في البيئة الضحلة والمظلمة في العمق، ونقل الصور لاسلكيا خلال المياه إلى السطح، فضلًا عن قدرتها على رصد تلوث المحيطات ومراقبة آثار التغير المناخي.

ويقدر العلماء نسبة المناطق غير المكتشفة من المحيطات بنحو 95%؛ ما يعني أن ما وصلنا إليه من المحيطات يوازي ما وصلنا إليه من القمر والمريخ.

ولطالما كانت تكلفة الطاقة اللازمة لتشغيل كاميرا تحت الماء مرتفعة، بسبب الحاجة لإرسال سفن لشحن بطارية الكاميرا، ما يقف في وجه اكتشاف بيئة أعماق المحيطات.

وتعمل الكاميرا المطورة على الصوت، إذ تحوّل الموجات الميكانيكية الصوتية المنتقلة عبر المياه إلى طاقة كهربائية تشغل أجهزة الالتقاط والتواصل فيها.

وترسل الكاميرا الصور الملتقطة المشفرة على شكل موجات صوتية تنقل البيانات إلى أجهزة استقبال سطحية تعيد فك تشفيرها وبناء الصور.

وتستطيع الكاميرا العمل لمدة أسابيع بفضل عدم حاجتها لمصدر للطاقة، قبل استرجاعها من قبل الباحثين للصيانة.

وقال الأستاذ الدكتور فاضل أديب، المؤلف الرئيس للدراسة ”يبني الباحثون اليوم نماذج مناخية عديدة، لكنها تفتقد معلومات عن المحيطات بنسبة 95%؛ ما يجعل الكاميرا ذات أهمية تطبيقية مرتفعة لفهم تأثير تغير المناخ على أعماق المحيطات“.

واعتمد الباحثون على آلية تولد الطاقة تحت الماء دون استهلاك موارد كبيرة، من خلال إحاطة الكاميرا بمواد تحول الطاقة الميكانيكية المتولدة عن الأمواج إلى اهتزازات تولد إشارات كهربائية.

ويمكن أن تتولد الأمواج والاهتزازات نتيجة مصادر عديدة، مثل: سفينة عابرة، أو كائن بحري، وتخزن الكاميرا الطاقة المتولدة الكافية لتشغيل الأجهزة الإلكترونية المسؤولة عن التقاط الصور والتواصل.

واستخدم الباحثون مستشعرات تصوير تستهلك أقل قدر ممكن من الطاقة، لكنها تلتقط صورًا رمادية، ونتيجة لقلة الضوء المتوفر في البيئات العميقة، طوروا مصباح إضاءة يستهلك طاقة منخفضة.

واستطاع الباحثون حل مشكلة الألوان، من خلال التقاط كل صورة ثلاث مرات بثلاثة أضواء ملونة بالأحمر والأخضر والأزرق، لتقوم أجهزة أخرى بتجميع الصور لاحقًا.

وقال أديب ”حاولنا تقليل الأجهزة الصلبة قدر الإمكان، مع الحفاظ على الوظائف اللازمة للتصوير والتواصل؛ ما دفعنا لابتكار تقنيات جديدة“.. وفقًا لموقع يوريكا آليرت.

واختبر الباحثون آلة التصوير في بيئات مائية مختلفة، ويطمحون لتطوير ذاكرتها بهدف التقاط مقاطع فيديو مصورة، فضلًا عن تطوير المدى اللازم لنقل الصور بين الكاميرا وجهاز الاستقبال.