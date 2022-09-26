"سامسونغ" تسمح لمنافسيها باستخدام نظام تشغيل تلفزيوناتها الذكية

بدأت شركة ”سامسونغ“ بإتاحة استخدام نظام تشغيل تلفزيوناتها الذكية ”Tizen OS“ على أجهزة الشركات المنافسة لها.

وستكون البداية مع 3 شركات، هي: ”Bahun“ و“Akai“ و“Linsar“، التي ستقوم بتسويق تلفزيوناتها العاملة بنظام تشغيل ”سامسونغ“ في أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.

وقالت الشركات الثلاث إن تلفزيوناتها العاملة بنظام ”تايزن أو إس“ ستكون عبر متاجر محددة في بداية إطلاقها.

وأشارت إلى أن شركة ”آكاي“ ستوفر التلفزيونات عبر متاجر ”هارفي نورمان“، أما شركة ”لينسار“ ستوفر تلفزيوناتها في متاجر ”The Good Guy“، إلى جانب توفير شركة ”باهون“ في متاجر ”Aldi“.

وبقيت ”سامسونغ“ منغلقة على نظامها الخاص ”تايزن أو إس“ لتشغيل تلفزيوناتها بشكل حصري منذ إطلاقه في عام 2015، حتى العام الماضي.

وآنذاك، قالت الشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين ”SDC 2021“ إنها ستفتح نظام تشغيلها الخاص لمختلف مصنعي التلفزيونات، وذلك من خلال منصة ”Tizen TV Platform Licensing“.

ومع نجاح منصتها البرمجية، وجد العملاق الكوري فرصة مميزة لاجتذاب صغار مصنعي التلفزيونات، بحيث تتمكن من توسيع انتشار واستخدام نظام تشغيلها.

وفي نفس الوقت سيصبح بإمكانها فتح باب جديد لتحقيق الأرباح، من خلال المقابل الذي تدفعه تلك الشركات إلى العملاق الكوري مقابل حصولهم على ترخيص لاستخدام نظام تشغيلها.

ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان مصنعو أجهزة التلفزيون الذكية الأخرى سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى مختلف مزايا نظام التشغيل ”Tizen“ الأساسية كما هو الحال بالنسبة إلى ”سامسونغ“.

ومن الممكن أن يكون نظام التشغيل ”Tizen“ هو المفتاح لزيادة حصصهم في السوق، على الرغم من أنه كلما زاد عدد مصنعي التلفزيونات العاملة بنظام تشغيل ”تايزن“، زاد مستوى ساحة المنافسة بينهم، وذلك سيزيد من مبيعاتهم.

وسيرفع ذلك من الحصة السوقية لنظام تشغيل ”سامسونغ“ بشكل أكبر وأسرع، التي تبلغ حصتها حاليا 27% من سوق أنظمة تشغيل التلفزيونات الذكية في الولايات المتحدة، وتحتل المركز الأول على مستوى العالم بحصة سوقية مقدارها 12.7%.

وفي المركز الثاني يأتي نظام ”إل جي/ TvOS“ بنسبة 7.3%، أما المركز الثالث فيحتله كل من ”سوني بلاي ستيشن“ ونظام تشغيل ”أمازون/ FireOS“ بنسبة 6.4% لكل منهما.