باحثون يطورون مادة جديدة من الحرير مضادة للسوائل

طور عدد من الباحثين، مادة جديدة من الحرير، مضادة لكافة أنواع السوائل، في ابتكار يمكن أي يكون مفيدا في كثير من المجالات.

ويستخدم الحرير الذي تغزله حشرة العث في ألياف طبيعية، لصنع أقمشة متينة منذ آلاف السنين، وكذلك خيوط جراحية لرتق الجروح.

وخلال السنوات الأخيرة، استخلص الباحثون بروتين الفيبروين من الحرير، واستخدموه في تطوير مواد هلامية ”جل“، وإسفنج، ومسامير طبية قابلة للزرع لتقويم العظام، وغيرها.

وبحسب مجلة ”تشيم بيو تشيم“ العلمية، فإن مادة الحرير يمكن صنعها بسهولة في مجموعة واسعة من الأشكال، وذلك من خلال تعديل خواصها الكيميائية.

فعند صنع مسامير طبية قابلة للزرع لتقويم العظام والتي يمتصها الجسم بمعدلات مختلفة، يتم تعديل الخواص الكيميائية لبروتين الفيبروين في الحرير.

كما ويعدل الباحثون من الخواص الكيميائية للحرير، لاستخدامه في إنشاء أجهزة استشعارية لفحص مستوى الأكسجين أو الجلوكوز في الدم.

وفي دراسة جديدة، تمكن فريق بحثي من قسم الكيمياء، بجامعة ”تافتس“ الأمريكية، من استخدام بروتين الفيبروين في الحرير، لصناعة مادة جديدة مضادة لكافة أنواع السوائل.

وشرح كريشنا كومار، الباحث المشارك في الدراسة الجديدة، أنه وفريقه، عملوا على تعديل خواص الفيبروين في الحرير، بحيث يصبح مقاوما للسوائل، وذلك من خلال إضافة الكربون والفلور ”مركبات الفلوروكربون“، على سطح هذا البروتين.

وأوضح كومار، أن ”مركبات الفلوروكربون“، مستقرة جدا ولا تتفاعل مع المواد الكيميائية، والعناصر الحيوية في جسم الإنسان.

وبين أن تصنيع المادة الجديدة، يتم في ظل ظروف مختبرية معتدلة، لذلك فإن عملية تصنيعها يمكن أن تكون أكثر أمانًا للعمال والبيئة، مقارنةً مع تقنيات إنتاج المواد الأخرى المقاومة للسوائل.

وأظهرت اختبارات أداء هذه المادة الجديدة، أن قطرات الماء تدحرجت من على سطحها بطريقة تحاكي تساقط الماء عن طلاء شمعي.

ووفق الباحثين، فإن أي مادة تحتوي على الماء كمكون رئيسي، والتي تشمل العديد من الأطعمة والدم والخلايا والأنسجة، يمكن أن تتدحرج من على سطح مادة الحرير الجديدة.

ويمكن تصنيع هذه المادة في أشكال متعددة، مثل البلاستيك ومواد التغليف، واستخدامها لتحسين كفاءة الأجهزة الطبية، ومنع التفاعلات الضارة مع الماء والمواد البيولوجية الأخرى في جسم المرضى.

من ناحيتها، قالت جوليا فاونتن، الباحثة المشاركة في الدراسة: ”الحرير خامل نسبيًا في جهاز المناعة، لذا فإن ضبط قدرته على صد الخلايا أو المواد الأخرى يضاعف من فوائده“.

كما ويمكن أن تكون مادة الحرير الجديدة، بديلًا صحيًا عن الطلاءات التجارية المقاومة للسوائل، والمليئة بالملوثات الكيميائية الضارة، واستخدامها في العديد من التطبيقات.

وعلى سبيل المثال: ”في صنع الزجاج الأمامي للسيارات حتى تتدحرج مياه الأمطار دون استخدام الماسحات، وفي طلاء المعادن لمنع الصدأ، وفي صناعة الأقمشة لتسهيل تنظيفها“.