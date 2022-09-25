أبل تطلق MacBook Pro الجديد بمقاسين أكبر قبل نهاية العام

تخطط شركة أبل الأمريكية لإطلاق طرازات جديدة من حاسبها MacBook Pro في الربع الأخير من عام 2022، وفقًا لمنشور صادر عن سلسلة التوريد.

ورغم أن المنشور لم يذكر طرزا محددة، لكنه يشير على الأرجح إلى الجيل التالي من MacBook Pro مقاس 14 بوصة و 16 بوصة؛ نظرًا لأن طراز 13 بوصة قد تم تحديثه بالفعل في وقت سابق من هذا العام.

وكان هناك عدم يقين يحيط بتوقيت موديلات MacBook Pro الجديدة بقياس 14 بوصة و 16 بوصة وما إذا كانت ستصبح مجهزة بشرائح 5 نانومتر أو 3 نانومتر، ولكن يبدو من المرجح بشكل متزايد أن يتم إصدار أجهزة الكمبيوتر المحمولة في وقت لاحق من هذا العام مع رقائق 5 نانومتر.

ومن المتوقع أن تعقد أبل حدثا في تشرين الأول/ أكتوبر يركز على أجهزة ماك و آيباد، لذلك سيكون مناسبًا لطرازات MacBook Pro الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في ذلك الوقت.

وفي آب/ أغسطس، أفاد مارك جورمان من وكالة بلومبيرغ بأن طرازات MacBook Pro المزودة بشرائح M2 Pro و M2 Max ”قيد التطوير والاختبار“ في أبل.

ووفقًا للمحلل مينغ شي كو، سيكون لدى أجهزة الكمبيوتر المحمولة عدد قليل جدًا من الميزات الجديدة بخلاف الرقائق الأسرع، بعد تلقي إعادة تصميم رئيسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ويشتمل أحدث تصميم لجهاز MacBook Pro المتطور على هيكل ذي حواف مستوية، وشق في الجزء العلوي من الشاشة، ومنافذ مُعاد إحياؤها مثل MagSafe و HDMI، والمزيد.

وعادةً ما تنتقل أجهزة MacBook إلى عدة أجيال بين التغييرات الرئيسية في الأجهزة.

وظلت شحنات أجهزة MacBook ”مستقرة نسبيًا“ مقارنة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز والتي تعمل بمعالجات إنتل، وفقًا لـ DigiTimes.

وأضاف التقرير أن إطلاق جهاز MacBook Air الجديد بشريحة M2 في تموز/ يوليو جنبًا إلى جنب مع الإطلاق القادم لطرازات MacBook Pro الجديدة قد يؤدي إلى بلوغ حصة سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة من أبل أعلى مستوى لها في 5 سنوات تقريبًا في عام 2022.

وبدأت شركة أبل الأمريكية، مؤخرا، في بيع جهازها الحاسوبي MacBook Pro مقاس 13 بوصة المزود بشريحة السيليكون M2 في متجرها بالولايات المتحدة وكندا، لأول مرة.

وفي الولايات المتحدة، تطرح أبل جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة بسعة تخزين M2‌ بسعة 256 غيغابايت و 512 غيغابايت مقابل 1169 دولارًا و1349 دولارًا على التوالي.

وفي المملكة المتحدة، تقدم أبل طرازات مُجددة من حاسبها بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، بحسب ما أورده موقع ”macrumors“.

وتم تحديث جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة بشريحة السيليكون M2‌ Apple الجديدة في حزيران/ يونيو إلى جانب جهاز MacBook Air المعاد تصميمه.

وتقول أبل إن الإصدار الجديد مع شريحة ‌M2‌ أسرع بما يصل إلى 1.4 مرة مقارنة بالطراز الذي يعمل بنظام M1 وأسرع بما يصل إلى 6 مرات من الجيل السابق من MacBook Pro مقاس 13 بوصة مع معالج إنتل.