"ديك تك"... تقنية لتوليد الكهرباء من مصادر طبيعية جديدة

حاز باحثون أمريكيون على براءة اختراع عن تقنيتهم ”ديك تك“ القائمة على تحويل الطاقة الموزعة والمركزة إلى الكهرباء من مصادر طبيعية جديدة.

وتستطيع التقنية الجديدة، توليد الكهرباء لشحن ساعة ذكية من الملابس عند المشي، أو تشغيل حاسوب من اهتزازات الأبنية جراء هبوب الرياح، أو إضاءة مصباح طريق من احتكاك السيارات عند سيرها عليه.

واستوحى باحثون من مختبر ”الطاقة المتجددة“ الأمريكي، التقنية الجديدة اعتمادا على تحرك الهياكل المرنة حولنا على شكل أمواج، من خلال استخدام تقنيات توليد الطاقة الكهربائية المتجددة من أمواج البحار والأنهار والمد والجزر.

وتسمح التقنية بتوليد الكهرباء النظيفة من حركة الأجسام حولنا خلال اليوم، وفق آلية خضراء يمكن تطبيقها في مختلف أنحاء العالم، وفقا لـ موقع ”تك إكسبلور“.

وتمتاز ”ديك تك“ عن سابقاتها بأنها توظف محولات صغيرة للطاقة لتشكيل محول كبير مرن.

وتركز التقنيات السابقة عملها في بقعة واحدة دون التفاعل مع حركة الهيكل المرن كاملة؛ مثل مولد محوري دوار متصل باسطوانة هيدروليكية.

ويتضمن الابتكار الجديد استخدام بنى هيكلية داعمة ومحولات صغيرة تشكل نسيجا من الألياف، في ما يشبه بالونات تنتفخ وتتقلص، أو جسم ثعبان ملتو.

وتفيد البنية الواسعة للتقنية في توليد الطاقة عند أي نقطة من نقاط تفاعل الأمواج معها، ما يحميها من خطر التوقف عن العمل عند إصابة جزء من أجزائها.

وفي حين تعتمد التقنيات السابقة على هياكل معدنية صلبة لحمايتها، فضلا عن أنها مكلفة وثقيلة، فإن هيكل ”ديك تك“ يتحرك بمرونة مع الموجة.

وقال المهندس بليك بورين، المبتكر الرئيس للتقنية: ”تتمتع ديك تك بقابلية كبيرة للتطور والنمو مستقبلا“.

وأضاف بورين أنها ”تمنح الباحثين طريقة تفكير جديدة عن حلول للاستفادة من طاقة الأمواج في تحويلها لأشكال أخرى من الطاقة؛ مثل الكهرباء“.

وتابع: ”نستطيع تطبيق التقنية مباشرة في بناء مزارع بحرية لتوليد الطاقة المتجددة من الأمواج، لتزويد المدن الساحلية بالكهرباء“.

وتشكل التكاليف المرتفعة تحديا أخيرا أمام التقنية الجديدة، لتصبح اقتصادية في توليد الطاقة، على الرغم من أنها تمتاز بالقدرة على متابعة توليد الطاقة عند تعطل جزء من محولات الطاقة والقيام بصيانتها.

ويمكن بناء محولات الطاقة من مواد مستدامة ومنخفضة التكلفة، ما يجعلها صديقة للبيئة وسهلة التركيب والتحكم، وذات إنتاج مرتفع من الطاقة.

ويعمل الفريق على تطوير جيل أجهزة توظف تقنية ”ديك تك“ في توليد الطاقة من الحركة الموجية لمختلف الأجسام حولنا.