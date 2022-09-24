تطوير أكمام روبوتية للتحكم في أذرع الأطفال المصابين بالشلل

قام الباحثون في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، بتطوير أكمام روبوتية للتحكم في أذرع الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، ومشاكل الحركة المرتبطة.

وجاء تقرير نشره موقع إنغادجيت المتخصص في تغطية الأخبار التقنية: ”بدلًا من الهياكل الخارجية التي توضع في الذراع، تستخدم التقنية الجديدة مستشعرات الجهد؛ لاكتشاف انقباضات العضلات والتنبؤ بما يريد مرتديها القيام به، مثل ثني الكوع، ثم تدفع الأكمام الآلية الذراع نحو الوجهة المقصودة“.

وأضاف التقرير: ”من المقرر أن تلعب هذه الأكمام الروبوتية دورا هاما في حياة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي؛ للحصول على بعض الاستقلالية“.

وتابع: ”يقوم العلماء ببناء الأكمام باستخدام النايلون والمواد المرنة وغيرها؛ حتى تكون أكثر راحة لمرتديها، مع كونها منخفضة التكاليف، ويأمل المطورون أيضًا في تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية“.

ولا يزال المشروع في مراحله الأولى، ومن المتوقع أن يستمر العمل عليه لمدة أربع سنوات حتى يكون جاهزا، حيث يعقد فريق البحث اجتماعات سنوية مع المرضى والأسر والأطباء للانتهاء من تفاصيله.

وفي حال اكتمال المشروع، فإن الأطفال المصابين بالشلل الدماغي سيقومون بأداء المهام اليومية مثل تنظيف أسنانهم بالفرشاة دون الحاجة إلى مساعدة والديهم أو مقدم رعاية خاص.

وقال قائد المشروع، الباحث جوناثان ريلموتو، إن هذه التكنولوجيا ”ستكون عالمية ويمكن تطويرها في المستقبل حتى تساعد أي شخص يعاني من مشاكل في التنقل، بما في ذلك البالغون“.